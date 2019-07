La madre de niña autista dice que solo quiere la inhabilitación de docentes

Sevilla, 17 jul (EFE).- La madre de la niña con autismo de Dos Hermanas (Sevilla) que ha denunciado a cuatro profesoras por presuntos malos tratos psíquicos y físicos asegura que solo estará ?contenta? con la inhabilitación de las denunciadas, a las que les "diría muchas cosas a la cara".

En declaraciones a Efe, la madre, que quiere preservar su identidad, ha dicho que ha decidido hablar del asunto en púbico ?porque ha llegado un punto en el que no nos podíamos quedar más tiempo callados? y ha añadido que ha intentado "estar callada, pero ya no podemos estar quietos?.

?Si no lo hace un madre, quién lo va a hacer?, ha dicho en referencia a la denuncia de lo que ha pasado con su hija, y ha añadido que tiene buenas sensaciones de lo que puede pasar a nivel judicial, mientras hay una segunda vía abierta en la Delegación de Educación, donde se reclama, precisamente, la inhabilitación de las denunciadas.

?Ante la jueza contesté todo lo que me preguntaron, también ante las abogadas de ellas, aunque una no fue, y ahora estamos esperando si la puede ver -a la niña- el médico forense?, ha indicado esta mujer, que está pendiente de un análisis psicológico para añadir a las pruebas que han presentado hasta el momento, entre las que están las casi seis horas de grabaciones obtenidas por los padres con una grabadora en la mochila de la niña.

Sobre las maestras, ha dicho que no se las ha vuelto a encontrar y no ha hablado con ellas, a las que ?diría muchas cosas, pero perdería la compostura", así que simplemente estará contenta con la inhabilitación, "que no vuelvan a estar en contacto con menores, que no le vuelva a pasar a otro niño lo que ha pasado a mi hija?.

?Ella expresa más o menos, pero comprende, y se da cuenta de todo, y cualquier niño podría sentir que le están maltratando después de escuchar estos audios?, ha concluido.

Por su parte, el abogado de los padres, Javier Jaenes, ha explicado que se ha ampliado la denuncia a presuntos malos tratos físicos ante las pruebas obtenidas mediante la transcripción de las grabaciones por parte de una empresa especializada.

Además, ha asegurado que en la propia declaración de las denunciadas ?ellas exponen que la reducían, que la cogían, con lo que entendemos que hay indicios más que suficientes para sospechar de que además del maltrato psicológico pude haber maltrato físico?.

Jaenes ha recordado que se ha reclamado que haya una medida cautelar, de modo que en septiembre no se incorporen a las clases, ?porque el procedimiento legal se puede alargar, pero estas personas no pueden estar a cargo de unos niños?.