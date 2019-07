Lana del Rey, estrella del Súper Rock de Portugal

Meco , 17 jul .- El festival de música Súper Bock Súper Rock (SBSR) abre hoy miércoles sus puertas en el balneario de Meco para recibir a los 300 000 asistentes que, según los organizadores, acudirán a una de las más importantes citas con la música que acoge Portugal.

En el programa del SBSR, artistas de la talla de Lana del Rey, Migos, Phoenix, Janelle Monáe, The 1975 o Disclosure.

En su XXV edición, el festival recupera el escenario en el que Prince enloqueció al público luso en 2010, en Meco, cerca de las salvajes playas de Sesimbra.

El evento, que se prolongará hasta el sábado, promete un ambicioso cartel en el que artistas abanderados del pop, el indie o el rock harán bailar a los asistentes a lo largo de sus cuatro escenarios.

Una de las voces más esperadas será la de Lana del Rey, que cerrará el escenario principal la madrugada del jueves.

La estadounidense, que no actuaba en Portugal desde que presentó su primer disco "Born to Die" en 2012, desgranará éxitos de los siguientes cuatro álbumes, con los que se ha mantenido estos años en la cima de las principales listas de éxitos internacionales.

Además, sus fans no descartan que adelante algún título de su próximo disco, "Norman Fucking Rockwell", que saldrá a la luz en agosto.

Otro de los favoritos es Migos, el trío de raperos de Atlanta que se presenta por primera vez en Portugal.

Offset, Quavo y Takeof actuarán en la madrugada del viernes, en el último día del festival, donde presentarán algunos de sus hits virales como "Walk it Talk it", "Versace" o "Bad and Boogie".

Pese a la dimensión de este macrofestival, la organización ha subrayado su apuesta por la "sostenibilidad del evento", para lo que cuentan con flotas de autocares desde Lisboa, servicios de "carsharing" (uso temporal de vehículos), máquinas de cervezas que funcionan con energía solar e incluso residuos de compost en el recinto.