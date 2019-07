El jugador del Real Oviedo Borja Sánchez quiere crecer "en casa"

Oviedo, 17 jul (EFE).- El futbolista del Real Oviedo Borja Sánchez vive esta pretemporada su sueño de formar parte de la primera plantilla en el club que considera "su casa" y, tras haber pasado por categorías inferiores del Real Madrid y del Oviedo, quiere hacerse un hueco en el equipo carbayón.

"Intento no pensar en otra cosa que no sea pelear por un hueco aquí. Llevo tiempo persiguiendo no solo jugar en Segunda, sino hacerlo en casa y ahora es la oportunidad de demostrarlo", comentó el atacante.

El propio técnico azul, Sergio Egea, destacó la calidad del joven jugador y matizó que el salto en cuanto a presión de Segunda B a Segunda es algo importante a asimilar por el futbolista, consejos que el ovetense agradece.

"Estamos muy contentos con el 'míster', nos manda mensajes claros y realistas. Al final, además de ser un gran entrenador, Egea es una persona con mucha experiencia e intentas escuchar para aprender, porque todo lo que te pida va a ser siempre para que mejorar", reconoció Sánchez.

El jugador causará baja lo que resta de semana en las sesiones de trabajo con el grupo, ausencia que el mismo canterano confirmó tras sentir unas molestias que le impidieron completar la sesión vespertina del martes y la única prevista para el miércoles.

"Es un problema muscular lo que tuve, y decidimos que lo mejor es parar un par de días para que no vaya a más. Espero estar de vuelta con el grupo en dos o tres días", aclaró el atacante, que puede jugar tanto de mediapunta como tirado a la izquierda, donde se hizo fuerte en el filial.

La sesión de trabajo del miércoles estuvo marcada también por la ausencia de Edu Cortina, que el martes se dolió de una mano tras una acción con Carlos Hernández, y de Alberto, cuyo puesto bajo palos suplió de nuevo Buru junto a Alfonso y Champagne.