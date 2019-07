Imperial Tobacco y estanqueros fundan un segundo "lobby" del vapeo en España

Madrid, 17 jul (EFEAGRO).- La empresa de cigarrillos electrónicos Myblu (perteneciente a la tabaquera Imperial Tobacco) y entidades vinculadas con estanqueros han presentado hoy la Asociación de Profesionales del Vapeo (Provap), una organización independiente de la patronal UPEV, que hasta ahora era la única que representaba al sector.

El portavoz de Provap, Borja Vidaurre, ha explicado en declaraciones a Efeagro que el objetivo de esta asociación es erigirse en "interlocutor" con la Administración y otros colectivos ante la "desinformación" que en su opinión existe en España en torno al vapeo.

"No se sabe con claridad en qué sitios se puede consumir y en cuáles no; no se sabe dónde se puede hacer publicidad y de qué forma (...) hace falta una distinción más clara de que el vapeo no es tabaco", ha apuntado Vidaurre.