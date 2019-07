El rey ve EEUU como "socio capital" pero pide a UE colaborar con toda América

Madrid, 17 jul (EFE).- El rey ha asegurado este miércoles que Estados Unidos es un "socio capital" para España, pero ha pedido a Europa que colabore no solo con este país, sino con todo el continente americano, para afrontar retos comunes y lograr un desarrollo pacífico y equilibrado de las relaciones internacionales.

Felipe VI ha abogado por ese trabajo común en su intervención en la clausura del acto celebrado en la Casa de América, en Madrid, para conmemorar el XX aniversario de la Fundación Euroamérica, una institución que pretende estimular la cooperación y entendimiento entre ambos continentes.

En el evento han estado presentes, entre otras autoridades, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell; el expresidente del Gobierno Felipe González; la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; y el presidente de honor de la fundación, Carlos Solchaga.

Tras felicitar a esta institución por su aniversario, el jefe del Estado ha resaltado que España siempre ha aspirado a realizar una contribución sustancial a la relación entre Europa y América y ha considerado que el impulso de la comunidad iberoamericana de naciones es una prueba de ello.

El monarca ha recalcado que los Estados Unidos son "un socio capital" para España y un país amigo por muchas razones, pero ha señalado que cuando se habla de la importancia de las relaciones transatlánticas, no hay que circunscribirse a las existentes entre Europa y Norteamérica.

"Debemos añadir la que representa hoy la gran familia iberoamericana, y, por tanto, la relación de Europa con América en su conjunto", ha precisado.

A su juicio, ese gran espacio puede y debe representar una contribución cada vez más importante al desarrollo equilibrado y pacífico de las relaciones internacionales y a la capacidad de enfrentar los grandes desafíos de la agenda global.

"Sigamos juntos en este empeño, trabajando y aunando esfuerzos para construir espacios donde compartir experiencias y reducir la distancia geográfica, que no afectiva, que nos separa. No me cabe ninguna duda -ha apostillado- de que nos aguarda un futuro muy prometedor.

El rey se ha detenido en los vínculos específicos con Latinoamérica, entre ellos la lengua común, para resaltar el trabajo compartido con el fin de lograr una relación "útil, responsable, respetuosa, equilibrada y con visión de futuro".

Tras destacar el papel clave que para esas relaciones juegan instituciones como la Fundación Euroamérica, ha elogiado el trabajo realizado al frente de ella por su hasta ahora presidenta y excomisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, a la que ha calificado de "una de las grandes europeístas de nuestro tiempo".

Pero al mismo tiempo ha considerado un "gran acierto" que se haya elegido para sustituirla al exministro y exeurodiputado Ramón Jáuregui.