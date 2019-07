La CNMC inicia expediente sancionador contra Telefónica por la compra de DTS

Madrid, 17 jul (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Telefónica por posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en la compra de DTS (la antigua Sogecable) en abril de 2015.

La CNMC ha explicado este miércoles en un comunicado que esta resolución forma parte de la labor de vigilancia que realiza para verificar que Telefónica cumple con los compromisos ofrecidos para la aprobación de la toma del control de DTS al adquirir el 56 % que era propiedad del grupo Prisa.

La Comisión ha detallado que autorizó en 2015 esta operación de concentración condicionada a que Telefónica cumpliera una serie de compromisos relacionados con el mercado de la televisión de pago.

Entre esas obligaciones, ha añadido, se incluían la comercialización mayorista de una oferta anual de contenidos consistentes en canales 'premium', la replicabilidad de los productos con estos canales y el acceso no discriminatorio de sus clientes de internet a contenidos de televisión de pago de operadores OTT (del inglés 'over the top').

El organismo regulador de la competencia ha apuntado que en el caso de los canales de pago, Telefónica debe contar con una oferta mayorista para que sus competidores puedan acceder a sus canales de televisión de pago con contenidos 'premium' y comercializarlos mediante sus propias plataformas de televisión de pago.

Para calcular el pago de los competidores por el acceso a los canales de fútbol y motor de la oferta mayorista Telefónica tiene en cuenta el llamado coste mínimo garantizado (CMG).

La apertura del expediente sancionador se produce porque Telefónica calculó de forma errónea el reparto de los costes fijos del canal ?Movistar Partidazo? de su oferta mayorista de canales de televisión de pago (en la temporada 2016/2017).

Esto, según la CNMC, se produjo cuando efectuó el reparto inicial que hizo entre los operadores que lo contrataron en julio de 2016.

En concreto, el posible incumplimiento estaría vinculado a la consideración por parte de Telefónica de un número de abonados propios inferior al que debería haberle correspondido, provocando con ello costes superiores a otros operadores contratantes de dicho canal.

La CNMC ha subrayado que aunque Telefónica reconoció su error posteriormente, en septiembre de 2018, los operadores contratantes de dicho canal tuvieron que soportar costes mayores a los que les correspondían.

Ahora se abre ahora un periodo máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por parte de la CNMC, que recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.