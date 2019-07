Celtic y Rosenborg, no fallan; la conexión española del Qarabag, sentencia

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El Celtic, campeón de Europa en la temporada 1966/1967, alcanzó la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones tras superar al Sarajevo (2-1) en una jornada en la que el Rosenborg eliminó al Linfield norirlandés y la conexión española de Dani Quintana y Míchel Madera certificó el pase del Qarabag.

El primer equipo británico en ganar la Copa de Europa se mantiene en la pelea por alcanzar la fase de grupos de la máxima competición continental. Lo consiguió después de ganar por segunda vez consecutiva al Sarajevo, derrotado 1-3 en la ida y 2-1 en la vuelta.

Los tantos de Ryan Christie en la primera parte tras marcar con un buen zurdazo desde dentro del área, y de Callum McGregor, que batió al portero Vladan Kovacevic con un disparo lejano, certificaron la clasificación del cuadro escocés.

El Rosenborg, que pelea por volver a la fase de grupos once años después de su última incursión, goleó al Linfield (4-0) con un doblete de Anders Konradsen. Se enfrentará en la siguiente fase al Bate Borisov bielorruso.

Y para el Qarabag, que empató 0-0 en la ida frente al Linfield albanés, destacó la conexión entre Dani Quintana y Míchel Madera. Entre los dos, certificaron la clasificación de su equipo en el descuento. Con una asistencia de Míchel, Dani Quintana hizo el 2-0 definitivo con el que pasó de ronda el conjunto de Azerbaiyán.

- Resultados primera ronda de clasificación, vuelta:

. Martes: IDA

Shkendija (MKD) 1 - KALJU (EST) 2 1-0

SABURTALO (GEO) 1 - Sheriff (MDA) 3 3-0

HB Torshavn (FRO) 2 - HJK HELSINKI (FIN) 2 0-3

VALLETTA (MLT) 1 - Dudelange (LUX) 1 2-2

ESTRELLA ROJA (SRB) 2 - Suduva (LTU) 1 0-0

KF Feronikeli (KOS) 0 - THE NEW SAINTS (PDG) 1 2-2

. Miércoles:

Riga (LET) 0 - DUNDALK (IRL) 0 0-0+

AIK SOLNA (SWE) 3 - Ararat-Armenia (ARM) 1 1-2

QARABAG (AZE) 2 - Partizani (ALB) 0 0-0

ROSENBORG (NOR) 4 - Linfield (NIR) 0 2-0

Ludogorets (BUL) 2 - FERENCVAROS (HUN) 3 1-2

CFR CLUJ (RUM) 3 - Astana (KAZ) 1 0-1

Piast (POL) 1 - BATE BORISOV (BLR) 2 1-1

MARIBOR (SVN) 2 - Valur (ISL) 0 3-0

SUTJESKA (MNE) 1 - Slovan Bratislava (SVK) 1 1-1 +

CELTIC (ESC) - Sarajevo (BIH) 3-1

+ Clasificados en los penaltis

.

- Clasificados para la segunda ronda:

Kalju (EST), Saburtalo (GEO), HJK Helsinki (FIN), Valletta (MLT), Estrella Roja (SRB), The New Saints (PDG), Dundalk (IRL), AIK Solna (SWE), Qarabag (AZE), Rosenborg (NOR), Ferencvaros (HUN), BATE Borisov (BLR), CFR Cluj (RUM), Maribor (SVN) y Sutjeska (MNE).

- Emparejamientos de la segunda ronda de clasificación:

Maccabi Tel Aviv (ISR) - Cluj (RUM)

Bate Borisov (BLR) - Rosenborg (NOR)

Copenhague (DIN) - The New Saints (PDG)

Ferencvaros (HUN)- Valleta (MLT)

Dundalk (IRL) - Qarabag (AZE)

Saburtalo Tbilisi (GEO) - Dinamo Zagreb (CRO)

Celtic (ESC) - Nomme Kalju (EST)

HJK (FIN) - Estrella Roja (SRB)

Sutjeska (MNE) - APOEL (CHP)