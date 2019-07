Ataque de Policía de Nicaragua a una familia deja un muerto, según oposición

(Actualiza con la versión de policía y de la madre de la víctima)

Managua, 17 jul (EFE).- Un ataque armado de la Policía de Nicaragua contra una familia causó este miércoles un muerto y dos heridos graves, denunció una fuente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Bryan López, de 22 años, falleció esta madrugada al recibir varios disparos de fusil AK-47, de fabricación rusa, ejecutados por un grupo de al menos nueve policías que invadieron su vivienda en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, confirmaron sus familiares.

Kener López y Javier Cortez, primo y tío de la víctima, respectivamente, sobrevivieron a los disparos y se encuentran en estado grave en el Hospital de León, indicó la fuente.

Según los familiares, los agentes de la Policía de Nicaragua irrumpieron en la vivienda sin tener una orden judicial, con el objetivo de capturar al joven, quien había participado en las protestas contra el presidente, Daniel Ortega, en los últimos 15 meses.

La madre del fallecido, Marina López, confirmó que su hijo fue alcanzado por los disparos al intentar huir de los policías, y los heridos fueron tiroteados cuando salían de sus cuartos al escuchar la bulla.

"Fue una masacre", subrayó la madre.

Por su parte, la Policía de Nicaragua emitió una nota de prensa en la que identificó a la víctima y a los heridos como autores de "delitos de peligrosidad", que "se armaron con machetes y se lanzaron contra los integrantes de la patrulla", hasta lesionar a uno de los agentes.

"Ante el inminente peligro de sus vidas, en legítima defensa, haciendo uso de su arma de reglamento, un miembro de la patrulla policial respondió a la agresión", explicó la Policía, que no identificó al ejecutor del disparo, y sostuvo que tenían orden judicial.

"Mejor se lo hubieran llevado preso, pero no me lo hubieran matado", dijo la madre de la víctima, quien insistió en que le dispararon "por no estar de acuerdo con las cosas que hacen ellos (el Gobierno)".

Entre abril y julio del año pasado la oposición denunció varias acciones policiales de las mismas características en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre las que hasta ahora el Gobierno no se pronuncia.

Esta misma mañana diferentes grupos de la oposición informaron de redadas policiales contra personas que han expresado su descontento contra el Gobierno de Ortega en ciudades del Pacífico y norte de Nicaragua.

Los arrestos, que los opositores califican de "secuestros", se han incrementado conforme se acerca el 40º aniversario de la revolución sandinista, el 19 de julio, que tiene en Ortega su centro de atención.

En marzo pasado, el Gobierno se comprometió a no perseguir a las personas que se expresaran contra Ortega, pero, según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hasta ahora no ha cumplido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el Gobierno ha cometido crímenes "de lesa humanidad" en el marco de una crisis que comenzó en abril de 2018 con el estallido social contra Ortega.

De acuerdo con la CIDH, el conflicto ha dejado 326 muertos. Organismos locales elevan la cifra a 594, pero el Gobierno solo reconoce 200.

Hasta ahora Ortega, quien lleva 12 años en el poder, se niega a un adelanto de elecciones como solución a la crisis.