Asens pide a Sánchez que abandone el "tacticismo compulsivo" y negocie

Barcelona, 17 jul (EFE).- El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que abandone el "tacticismo compulsivo" y se siente a negociar "en serio" con Unidas Podemos, algo que, a su entender, no ha hecho en los últimos meses.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Asens ha criticado que el PSOE lleva "dos meses y medio" inmerso en la "gesticulación", poniendo "excusas" para no pactar con Unidas Podemos y buscar el abrazo de Ciudadanos.

Así, ha defendido que todo el debate que se ha abierto en los últimos días sobre una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña forma parte de esa batería de "excusas" para intentar justificar su cerrazón.

¿Podemos permitir un gobierno del PSOE que quiera aplicar un nuevo 155? Somos la garantía de que no se aplique el 155", ha agregado Asens, que acto seguido ha precisado que quien decide si se activa o no este mecanismo constitucional es el Senado, y no el Ejecutivo.

Además, Asens ha añadido que, si en un momento dado Unidas Podemos perpetrara un "acto de grave deslealtad" con el PSOE, los socialistas podrían responder rompiendo la coalición, como ha recordado que hizo Ada Colau en Barcelona tras la aplicación del artículo 155 en 2017.

Con todo, el portavoz de los comunes en el Congreso de los Diputados ha confiado en que Sánchez no será "tan irresponsable" como para "llevar el país a otras elecciones".

"El PSOE tiene que dejar de tratarnos con arrogancia, que si están donde están es gracias a nosotros", ha resuelto Asens, que ha recordado que Unidas Podemos prestó su apoyo incondicional a los socialistas cuando la moción de censura.