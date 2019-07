Aragonès no descarta la convocatoria de elecciones tras la sentencia del TS

Barcelona, 17 jul (EFE).- El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, no ha descartado la convocatoria de elecciones tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) en el juicio del 'procés', y ha afirmado que "todas las posibilidades han de estar sobre la mesa".

"Si el Govern ha de responder a la sentencia del Tribunal Supremo tendremos que acordar la respuesta, en este sentido todas las posibilidades han de estar sobre la mesa y a la vez seguir gobernando", ha respondido Aragonès al ser preguntado sobre la posible convocatoria de comicios, tras su visita a la fundación SURT.

Esto contradice lo que ayer expresó la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, quien insistió que en los diferentes "marcos de encuentro" entre los dos socios del Govern "no se ha puesto sobre la mesa" un eventual escenario de adelanto electoral.

Un hecho que vio refrendado en que el gobierno catalán está concentrado en "llevar a cabo el proyecto de presupuestos de 2020 y aprobarlos".

Aragonés ha replicado a esta idea afirmando que la confección de las partidas presupuestarias no puede no hacerse "a la espera de la reacción de la sentencia, que aún no sabemos cuál es".