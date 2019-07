Ábalos: "No creo que vayamos a una investidura fallida. Estamos trabajando"

Madrid, 17 jul (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este miércoles que no cree que "vayamos a una investidura fallida", y que el Gobierno "está trabajando para que eso no ocurra, apelando al sentido de la política y no al de las cuotas de poder".

En una entrevista en Telecinco y a la pregunta de si al PSOE le interesa el voto a favor de ERC después de que ayer el partido republicano dijese que no tenía intención de bloquear la investidura, Ábalos ha dicho que lo que busca su partido es sacar adelante un gobierno que dé estabilidad al país "y por eso estamos planteando una serie de exigencias. No queremos sacar la investidura como sea".

Ábalos ha insistido en que "el PSOE no quiere elecciones porque este partido ya las ha ganado" y están trabajando duro para que se forme gobierno lo antes posible.

Respecto a Podemos, el también ministro ha considerado que la consulta convocada por la formación morada y que concluye mañana lo único que hace es "legitimar la inflexibilidad de Podemos".

Y a Pablo Iglesias le ha dicho que "no todos caben en el Consejo de Ministros, cada uno tiene un papel, dentro y fuera del Consejo. En la política hay muchos espacios".

El también ministro de Fomento ha subrayado que la ciudadanía espera que haya políticas y no ver que esta se "sacrifica a cuotas de poder. Ahí es cuando surge la decepción".

Ábalos ha insistido en que no se puede poner a Iglesias en el Consejo de Ministros porque el Gobierno de España se enfrenta a retos muy difíciles "y se tendrán que acometer temas de Estado, no de ideologías".

Sobre la situación de La Rioja donde Podemos ha impedido, de momento, la investidura de la socialista Concepción Andreu, Ábalos ha explicado que en este caso la coalición que se presentó a las elecciones se rompió "y eso cuesta mucho de entender, porque son políticas de poca construcción y de mucha frustración".