Valerio defiende ante la OIT los avances de España por el "empleo decente"

Nueva York, 16 jul (EFE).- La ministra española de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, defendió este martes en un seminario organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Nueva York los avances que el Gobierno ha realizado para conseguir un "empleo decente".

Utilizando la terminología de la OIT, Valerio se ha referido en numerosas ocasiones a este "empleo decente", donde no solo prime la creación de puestos de trabajo, sino que las condiciones de estos sean óptimas y ligadas a un "crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible".

"Muchas veces se ha dicho: primero crecimiento económico, luego protección social. Primero creamos empleo y luego ya nos preocuparemos de que sea de calidad. Nuestro Gobierno está convencido de que no puede haber crecimiento económico si no es sostenible y no está basado en la justicia social", ha defendido la titular de Trabajo.

La ministra se encuentra de visita en Nueva York para participar en eventos en los márgenes de los Foros de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo que impulsa la ONU, en concreto del octavo, relacionado con la promoción de un crecimiento económico sostenible que garantice "empleo pleno y productivo, empleo decente para todos".

Valerio ha destacado el compromiso de España con los objetivos de la Agenda 2030, los cuales los ha definido como "la clave de bóveda de nuestro Gobierno" y "nuestro proyecto de país".

Como logros, la ministra ha presentado la creación de empleo "a un ritmo del 3,16 %", la reducción del desempleo en más del 11 % durante el último año, así como la superación, el pasado junio, del récord de afiliados a la Seguridad Social: 19,5 millones de cotizantes.

Asimismo, Valerio ha puesto en valor medidas como la puesta en marcha del Plan director por un trabajo digno aprobado el año pasado, la subida de un 22,3 % del salario mínimo interprofesional o un plan de choque para la promoción del empleo juvenil.

"No podemos permitirnos tener trabajadores por debajo del umbral de la pobreza. No puede haber trabajo decente si no va acompañado de un salario digno", ha señalado la ministra.

En el acto también intervino el director general de la OIT, Guy Rider, que hizo un breve resumen del informe presentado, centrándose en tres áreas: la parte empírica del estudio, con los avances en la consecución de este objetivo ocho; la asociación de esta meta con el resto de objetivos de desarrollo sostenible, así como un marco de políticas públicas enfocadas a la consecución de un empleo decente.

"Necesitamos cambiar, necesitamos nuevas políticas a nivel nacional y global, para acelerar el progreso para conseguir el objetivo de desarrollo sostenible número ocho", ha insistido Rider.