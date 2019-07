Sergio García llega motivado a su vigésimo tercer Open Británico

Portrush , 16 jul .- El golfista español Sergio García participa esta semana en su vigésimo tercer Open Británico, el torneo que siempre ha admirado desde niño, en el Royal Portrush, en la costa de Irlanda del Norte.

"Siempre ha sido el torneo que más me ha gustado. Como europeo, desde pequeño ha sido el que más he admirado", dijo a Efe García. "El tipo de campo es diferente, puede cambiar muchísimo dependiendo del clima y siempre ha sido un torneo que me ha motivado mucho", añadió.

El castellonense se estrenó en 1996 en el "grande" más antiguo del mundo con tan solo 17 años en Royal Lytham, donde no logró superar el corte. Desde entonces, García acumula una decena de participaciones entre los diez primeros, dos de ellas en el segundo puesto, después de las victorias del irlandés Padraig Harrington (2008) y el norirlandés Rory McIlroy (2014).

"He estado varias veces cerca de poner las manos en la jarra de clarete y, sobre todo, con lo que me quedo siempre es con el público. Un público increíble, no solo por lo que saben, sino también por el respeto a los jugadores, al juego y las ovaciones tremendas", comentó a Efe Sergio García sobre la acogida de los seguidores británicos.

The Open de 2019 es el 82 grande consecutivo en la carrera profesional de García, la tercera sucesión de "majors" más larga de la historia, después de los 146 de Jack Nicklaus y los 87 de Tom Watson.

La culminación de más de media vida del golfista castellonense entre los grandes del golf llegó en 2017, con la victoria en el Masters de Augusta. Una victoria que pareció desencadenar un maleficio de siete "majors" seguidos sin pasar el corte, hasta el reciente Abierto de Estados Unidos, celebrado en junio en Pebble Beach, en el que llegó al domingo en la parte baja de la clasificación.

No poder clasificarse para el fin de semana en la edición del Open de Carnoustie en 2018 fue especialmente desesperante para García. "He dado algunos golpes buenos, otros malos y al final a casa", dijo antes de partir del major donde ha superado más cortes, 17 de 22.

Con 39 años, Sergio García llega a su vigésimo tercer Open Británico con el ánimo renovado después de una buena actuación en el Andalucía Masters del Circuito Europeo.

"En Valderrama jugué muy bien y fue una pena que no entrara algún putt más para tener buenas posibilidades de ganar. Fue una semana solida con mejores sensaciones y ahora es cuestión de seguir por la misma línea", dijo el castellonense.

La clave de esta semana para García es "intentar seguir sintiendo esa mejoría y trabajar en ello para seguir cogiendo confianza".