Santos se ve para lograr este año mínima olímpica tras lograr la mundialista

Huelva, 16 jul (EFE).- El saltador de longitud Héctor Santos ha declarado que se ve con opciones de lograr este año la mínima olímpica para los Juegos de Tokio 2020, de 8,22 metros, tras lograr este objetivo para el Campeonato del Mundo de Doha después de saltar 8,19 metros en el Europeo sub 23, registro con el que logró la medalla de plata.

Es la nueva marca personal del saltador onubense, de 21 años, que en este año ha pasado ya cinco veces de ocho metros, y que ha declarado a Efe que espera "mejorar la marca más todavía y hacer la mínima para los Juegos de Tokio".

Lo buscará en el Campeonato de España y el Mundial y en alguna que otra reunión internacional. "Tengo que pensar en qué competiciones quiero hacer y elegir bien las fechas", ha explicado.

Pero antes, el vigente campeón de España sub 23, recién aterrizado en España, quiere disfrutar de su éxito. Consiguió con el subcampeonato continental en Gävle (Suecia) mejorar el bronce que conquistó hace dos años en Grosetto (Italia) en el Europeo sub 20 y quitarse el mal sabor de boca de no ir al Europeo Absoluto de Glasgow en pista cubierta este invierno.

"No ir a Glasgow fue un palo, por eso ahora hacerme las mínimas y saltar en estas marcas es una gran alegría", ha reconocido Santos, que ha detallado que ha entrenado "mucho, he mejorado en muchísimos aspectos y creo que había que tener algo de suerte también".

El atleta ha comentado que está "muy feliz" por este reciente éxito y por una temporada "muy buena hasta el momento", que cree que puede "seguir mejorando y cumpliendo más objetivos que tenemos a la vista".

Sobre si le llena más la plata europea o la mínima mundialista, ha comentado que quizás ahora valora más el puesto. "Rendir a un nivel alto en la final de una competición así es algo difícil". No obstante, también resaltó que "la marca me impactó, aunque podría salir en más competiciones".

En tierras suecas realizó un concurso muy regular, con tres saltos por encima de ocho metros y otro de 7,97. "Me encontré muy bien durante toda la prueba y me veía muy capaz de mejorar los 8,19, ya que apenas cogí tabla en ese salto, pero al final no pude mejorarlo".