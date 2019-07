El PSOE acusa a Pablo Iglesias de querer "imponer solo su voluntad personal"

(Actualiza la NA2266 con más información de la rueda de prensa)

Madrid, 16 jul (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado este martes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de no tener intención de negociar y de "imponer sólo su voluntad personal" y ha asegurado que la consulta a los inscritos de la formación morada es un "ultimátum: o lo tomas o lo dejas".

En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse durante algo más de una hora con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Lastra ha confrontado el "tono constructivo" de ERC y su "intención" de no bloquear la investidura con "las posiciones maximalistas" de Iglesias, "que no ha cedido a nada desde el día de las elecciones".

"El señor Iglesias no puede tener un gobierno paralelo a su servicio porque no es eso lo que han votado los ciudadanos", ha dicho Lastra al tiempo que ha reprochado al líder de la formación morada "querer imponer personas y puestos. Y eso no es negociar un acuerdo de gobierno".

La responsable socialista ha insistido en que Iglesias se ha negado a abrir cualquier tipo de negociación y ha decidido abrir una consulta a las bases, "que de facto es un ultimátum". A su juicio, el líder de Podemos "dinamitó" la negociación con esa consulta.

"Una consulta se hace para ratificar un acuerdo, no para impedirlo y el señor Iglesias la está utilizando para justificar una decisión que había tomado hacía tiempo", ha precisado.

En este escenario en el que "todos tienen que ceder", Lastra ha llamado a todas las formaciones políticas a que no bloqueen la investidura y, en concreto, a Iglesias le ha pedido "responsabilidad" por ser su socio preferente.

Y le ha recordado "lo bien" que ha funcionado en los últimos doce meses el gobierno de cooperación, "que ahora no le gusta nada y tanto desprecia".

Lastra ha usado un tono duro con Iglesias y le ha dicho que "no está a la altura de las circunstancias quien se niega a negociar y no es capaz de ceder en absolutamente en nada".

Las vicesecretaria general también ha hecho una referencia a la socialista Concepción Andreu que ganó las elecciones en La Rioja y que "hoy no ha sido elegida por las posiciones maximalistas de Podemos".

"Esperamos que la diputada de Podemos rectifique y el jueves La Rioja pueda tener un gobierno progresista con Andreu al frente", ha subrayado.

También ha pedido que no se juegue al "tacitismo político con las investiduras" porque no está claro que haya una segunda investidura en septiembre.

Y sobre la entrevista de Iglesias esta mañana en un medio de comunicación, en las que según el líder de Podemos, Sánchez estaba recibiendo presiones externas para que la formación morada no entre en el Gobierno, Lastra le ha dicho que las teorías de la conspiración "caen por su propio peso y son ridículas".

También le ha pedido "respeto" para el presidente del Gobierno porque "tiene mucho criterio y no se deja llevar por las presiones de nadie".

Además, Lastra se ha referido a Cataluña y ha reprochado a Podemos su posición sobre los políticos presos.

En concreto, se ha referido a la Junta de Portavoces que esta mañana veía un escrito de reconsideración, a petición de JxCat y ERC, sobre los políticos presos y su suspensión.

"Una vez más -ha dicho Lastra- tanto en la Junta como en la Mesa, Podemos ha apoyado la reconsideración de los políticos presos. Que hoy se reiteren en esa posiciones marca las diferencias con nosotros", ha subrayado.