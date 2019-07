Protesta estudiantil en 21 martes para pedir la caída del régimen militar

Argel, 16 jul (EFE).- Cientos de estudiantes argelinos volvieron a manifestarse hoy por 21 martes consecutivo para exigir la caída del régimen militar que lidera el controvertido jefe del Ejército y nuevo hombre fuerte del país, Ahmed Gaïd Salah.

Escoltados por un férreo dispositivo policial, que como cada martes también fue desplegado en el centro de la capital, los jóvenes marcharon sin incidentes desde la plaza de Mártires hasta la vecina plaza de Audin al grito "Ahora el pueblo es el presidente" o "El pueblo quiere un Estado civil".

Varias pancartas recordaban que "La política y la Justicia no son las prerrogativas de la institución militar" o que el Ejército debe "acompañar al pueblo, no reprimirlo", y exigían la liberación de los "presos de opinión", al tiempo que denunciaban la violación de las libertades individuales, en particular la de expresión.

Desde el pasado 22 de febrero, las marchas de protestas cada martes y cada viernes se mantienen, aunque han perdido fuelle, en especial las de los estudiantes debido a los exámenes y al periodo estival.

Pero también a la división que se observa en el movimiento de protesta, en el que hay muchas voces que apoyan la maniobra puesta en marcha por Gaïd Salah tras forzar el pasado abril la renuncia del anciano y enfermo presidente, Abdelaziz Bouteflika, que le nombro en 2004 y del que fue uno de sus apoyos más firmes.

"Sí, el número de estudiantes ha disminuido. No es igual que en abril o marzo. Primero, por la llegada de Ramadán, luego los exámenes y vacaciones. Y en particular hay gente en la universidad que está al favor del Gaïd Salah", explicó a Efe uno de los estudiantes en la marcha de este martes.

"Hay cierta división de ideas y objetivos", remarcó el estudiante, quien prefirió no ser identificado y se mostró muy pesimista de cara al futuro.

"Creo que saldremos el próximo martes, pero ya no habrá una fuerte presencia de estudiantes", señaló el joven, rodeado por varios compañeros que gritaban "A quien le gusta el poder militar que vaya a Egipto".

Argelia vive en una confusa situación política desde que hace dos semanas concluyera el periodo interino de tres meses sin que se hayan celebrado nuevos comicios presidenciales y sin que exista aún una fecha para los mismos.

Mientras que el Ejército y el Gobierno interno, afín al antiguo régimen, consideran que el mandato provisional como jefe de Estado del presidente del Parlamento, Abdelkader Bensalah, sigue en vigor, los constitucionalistas recuerdan que no está especificado en la Carta Magna y que existe "un vacío de poder".