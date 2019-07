Podemos bloquea la elección de la candidata del PSOE a presidenta de La Rioja

Logroño, 16 jul (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, no ha logrado este martes la mayoría absoluta necesaria para ser investida al no contar con el apoyo de la diputada de Podemos Raquel Romero, quien ha bloqueado su elección con su voto negativo.

Andreu, en el pleno de investidura celebrado en el Parlamento de La Rioja, ha contado con 16 votos a favor -15 del PSOE y uno de la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno- y con 17 en contra -doce del PP, 4 de Ciudadanos y el de Romero-.

Tras este resultado, la segunda votación para la investidura de Andreu, en la que solo necesitará obtener una mayoría simple, se celebrará el próximo día 18 y, de no lograrla, se abrirá un plazo de dos meses para conseguir ese apoyo que, de no materializarse, provocaría la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.

Después de 24 años de Gobiernos del PP en La Rioja, el PSOE e IU alcanzaron el pasado día 5 un acuerdo programático, al que no se ha sumado Podemos, que en las negociaciones con los socialistas durante los últimos días ha pedido ocupar tres consejerías de las ocho que Andreu prevé en su futuro Ejecutivo regional.

La candidata socialista ya avanzó, el pasado día 12, su negativa a esa exigencia de Podemos, formación a la que ofreció un gobierno que puede ser "corresponsabilidad" con cargos intermedios, pero no formar parte de su Consejo de Gobierno.

Durante el pleno, Romero ha avanzado su apoyo en contra de Andreu, a la que ha acusado de ser "una marioneta dirigida desde Madrid" y colaboradora del "esperpéntico espectáculo" del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez.

Ha insistido en que los socialistas no han querido negociar con "transparencia" con ella, pero sí lo han hecho en "pactos de despacho", en referencia al acuerdo entre el PSOE e IU.

"Creen que somos la fuerza subalterna del PSOE, se equivocan. Podrán amenazar, mentir, pero el voto de Podemos ni se compra ni se vende", ha recalcado Romero, quien ha dicho a Andreu que "hoy no será presidenta de La Rioja" y ha añadido que, "para gobernar, hay que negociar".

Por su parte, Andreu, en el pleno, ha recordado a Romero que "la coalición UP en La Rioja no existe", "se rompió", y tuvo que negociar por separado con sus dos diputadas -una de Podemos y otra de IU-.

Ha insistido en que sigue abierta al diálogo y ha precisado que Romero no ha estado sentada con los socialistas en ninguna negociación, pero sí Mario Herrera, un interlocutor de la formación morada procedente de Castilla-La Mancha, quien se "plantó" en la petición de tres consejerías para Podemos.

"Sin embargo, cada día que pasa, el Gobierno (del PP), que ya tenía que estar fuera, sigue firmando convenios y subvenciones a diestro y siniestro y, mientras, en Podemos están contemplando el lucero del alba", ha lamentado Andreu.

La necesidad de "no perderse en odios internos que no van a ninguna parte" ha sido otra de las afirmaciones de Andreu, quien, al igual que Romero, no han hecho declaraciones tras el pleno.

El portavoz parlamentario socialista, Raúl Díaz, ha pedido a Romero "paso, no permiso", para que "no bloquee" el Gobierno del cambio y ha recalcado que los socialistas no se dejarán "chantajear".

Su homólogo del PP, Jesús Ángel Garrido, ha afirmado que Andreu estará "maniatada" por "el presidente en la sombra", en referencia al líder del PSOE riojano, Francisco Ocón; y por el interés "personalísimo" del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, "para quien La Rioja es intrascendente".

Andreu "no es creíble" en este momento y genera una situación de "inestabilidad" en la región, ha señalado el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, para quien la candidata socialista "está a punto de marcharse a septiembre por su irresponsabilidad" por su opción de no negociar con la formación naranja y "tirarse a los brazos del populismo".

La diputada de IU ha pedido a Romero y a Andreu que "se sienten y negocien hasta el final" por el bien de La Rioja y para "revertir las políticas del PP" en la región durante los últimos 24 años.