Pinot sigue pensando en el podio

Albi , 16 jul .- El francés Thibaut Pinot sigue pensando que puede acabar en el podio del Tour de Francia, pese a los cien segundos cedidos este lunes en Albi a causa de un abanico durante la décima etapa.

Durante la jornada de descanso, el ciclista del Groupama reconoció que verse cortado fue "un error colectivo difícil de aceptar", pero aseguró que este Tour tiene todavía terreno suficiente para recuperar lo cedido.

"El objetivo del podium sigue siendo posible. Nos equivocamos de forma colectiva, todo el equipo está decepcionado. Pero todos me animan para que lo sigamos intentando", aseguró el francés, que tenía problemas para ocultar su decepción.

Si la víspera apenas pudo atender a los medios y se limitó a decir que había sido "un día de mierda", Pinot se mostró muy crítico al día siguiente, aseguró que el error "no tiene excusas" pero indicó que buscará que ese enfado se transforme en rabio sobre la bicicleta.

"Tengo fuerzas y rabia. Todavía siento la decepción, pero en la crono y en la etapa del Tourmalet voy a sacar toda esa rabia. Siempre me he recuperado. En la cima del Tourmalet no habrá abanicos ni nada de eso. Ganará el que esté más fuerte", indicó.