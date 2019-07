Pereiro sobre la caía de Landa: "Habría que poner el VAR"

Madrid, 16 jul (EFE).- El español Oscar Pereiro, ganador del Tour 2006, considera que la caída de Mikel Landa este lunes es un incidente propio de la competición del que no se puede culpar a nadie.

"Habría que poner el VAR", señaló en una entrevista este martes en la sede del agencia EFE con motivo de la presentación del campaña de Ecovídrio "Recicla vidrio y pedalea" para la vuelta ciclista a España.

P: ¿No es un poco injusto que te caigas a consecuencia de un empujón y no te devuelvan el tiempo perdido?

R: Llevo montando en bici desde los trece años y la norma que existía y existe es que se contempla como un incidente de carrera y no pasa realmente nada. No sé si incluso habiendo voluntariedad por parte del corredor que te tira, creo que hay sanción para el infractor, pero para ti, no te incorporan al primer pelotón. Es algo que deberíamos cambiar.

P: Actualmente el reglamento contempla que si te caes en los últimos tres kilómetros no hay pérdida de tiempo. Si pasa algo ajeno a ti durante la carrera no crees que por lo menos no se debería perder tiempo?

R. Habría que poner el VAR y tendríamos debate. ¿Dónde pones el límite de culpabilidad? Lo de ayer yo lo vi como un incidente de carrera puro y duro. No vi en ningún momento culpabilidad por parte de nadie. Incluso habiendo esa norma sería difícil que los jueces le dieran el tiempo del primer grupo.

P. ¿Cómo estás viendo el Tour?

R: Desde la desgracia de Chris Froome y, parafraseando a Eusebio Unzúe, "El tour se ha quedado sin pastor" y cuando no tienes al pastor que dirige el rebaño desde hace varios años, la carrera tiene una nueva dimensión y se va a correr de una manera diferente y ya lo estamos viendo. Es un Tour un poco más abierto, ya veremos a partir de los Pirineos,

P. ¿Quienes son tus favoritos?

R: Geraint Thomas pegó el primer puñetazo en la mesa en La Planche, en la primera etapa de montaña. Egan Bernal parece que ha quedado en un segundo plano y esperemos que Nairo Quintana esté en la batalla y quizá Enric Mas, pero a Enric no le quiero meter más presión. Está conociendo el Tour. El Tour no tiene nada que ver ni con la Vuelta ni con el Giro, es una prueba que te machaca día a día.

P. ¿Para cuándo vamos a tener otro ganador español del Tour?

R: Tenemos que fijarnos en que entre el 2006 y el 2010 otros países se hacían esa misma pregunta: ¿Cuándo un español dejará de ganar el Tour?. Todo apuntaba a Mikel Landa era el referente para volver a ganar, pero por circunstancias las cosas no se han dado pero este año la carrera todavía no se ha acabado. Y después Enric Mas, pero le quiero dejar crecer. A Marc Soler le pusimos mucha presión hace dos años y ahora parece que no es tan bueno, pero es un grandísimo corredor, lo que pasa es que el Tour es una carrera muy dura y muy complicada.

P. ¿Cuál crees que es el equipo más sólido para ganar el Tour?

R. El Ineos está en cada momento que tiene que estar, corre muy bien. Movistar está rozando tácticamente la perfección, está gestionando muy bien la carrera, a pesar de que la prueba por equipos no le salió muy buena. Y me encanta como corre el Lotto Yumbo.