Montadores anuncian nuevas movilizaciones tras la celebración del Sónar

Barcelona, 16 jul (EFE).- Los trabajadores de UTE Rigging, que se dedican al montaje de escenarios y que están en huelga desde el pasado 11 de julio, han anunciado nuevas movilizaciones que dificultarán la celebración de acontecimientos en Fira de Barcelona durante el mes de septiembre, una vez finalizado el festival Sónar.

En un comunicado, los montadores de altura (riggers) han aclarado que respetan la interlocutoria del juez que ha rechazado paralizar el montaje de los escenarios del Sónar que están llevando a cabo empresas contratadas por Fira de Barcelona, en sustitución de los huelguistas.

Para Quim Español, abogado de los trabajadores, esta decisión no supone un cambio sustancial de la situación, porque "la interlocutoria no evalúa ni resuelve la demanda interpuesta y será en el juicio donde se decidirá si ha habido o no vulneración del derecho de huelga".

Además, "la huelga nunca ha tenido por objetivo afectar al Sónar y siempre nos hemos comprometido a hacer todo lo posible para garantizar la celebración del festival, incluso si el juez aceptaba paralizar el montaje, siempre y cuando Fira de Barcelona iniciaba un verdadero proceso de diálogo y negociación".

En su opinión, el problema de fondo "es la falta de voluntad negociadora de Fira de Barcelona, que se ha negado a participar en los dos intentos de mediación instados por la Generalitat".

Los trabajadores de UTE Rigging piden a Fira de Barcelona que incluya en el pliego de condiciones del concurso de licitación la subrogación de los empleados que actualmente realizan este trabajo.

Fira de Barcelona argumenta que esta exigencia es ilegal y que tampoco se pueden hacer recomendaciones que limiten la libre concurrencia al concurso.