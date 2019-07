El latino Jharrel Jerome, nominado al Emmy por "When They See Us"

Los Ángeles , 16 jul .- El intérprete estadounidense de origen latino Jharrel Jerome recibió hoy una nominación al Emmy al mejor actor de una película televisiva o serie limitada por "When They See Us" ("Así nos ven", anunció la Academia de la Televisión en EE.UU.

Jerome, de ascendencia dominicana, es uno de los actores más destacados del elenco de esta serie de Netflix creada por la cineasta Ava DuVernay.

La 71 edición de los Emmy se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.) EFE