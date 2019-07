John Leguizamo optará a un Emmy por "When They See Us"

Los Ángeles , 16 jul .- El colombiano John Leguizamo obtuvo hoy una nominación al Emmy al mejor actor de reparto de una película televisiva o serie limitada por "When They See Us" ("Así nos ven"), anunció hoy la Academia de la Televisión en EE.UU.

Leguizamo es uno de los intérpretes más destacados del reparto de esta serie de Netflix creada por la cineasta Ava DuVernay.

La 71 edición de los Emmy se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.).

Leguizamo se enfrentará en esta categoría de los galardones más importantes de la pequeña pantalla a Michael K. Williams y Asante Blackk, dos de sus compañeros de elenco en "When They See Us" ("Así nos ven").

También figuran como nominados en este apartado de los Emmy los intérpretes Paul Dano ("Escape at Dannemora"/"Fuga en Dannemora"), Stellan Skarsgård ("Chernobyl") y Ben Whishaw ("A Very English Scandal").

Leguizamo ya sabe lo que es ganar un Emmy puesto que se alzó como ganador en la categoría de mejor actuación en un programa de variedades o musical gracias a "John Leguizamo: Freak" (1998).

El colombiano ya contaba con otras dos nominaciones a los Emmy en su carrera: mejor especial de comedia, musical o de variedades por "John Leguizamo: Freak" y mejor actor de reparto de una serie limitada o filme televisivo por "Waco".

Conocido por películas como "Carlito's Way" (1993, "Atrapado por su pasado") y "To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar" (1995, "A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar"), Leguizamo (Bogotá, 1964) ha participado recientemente en otras series de televisión como "Bloodline" o la película "The Sun is Also a Star" (2019, "El sol también es una estrella").

En una entrevista con Efe realizada la pasada semana en Miami (EE.UU.), el actor aseguró que está convencido de que los estereotipos de los hispanos se acabarán en Hollywood cuando haya una industria latina capaz de "enorgullecer a esta comunidad" por su pasado y su aportación a Estados Unidos.

"Siempre pongo a gente latina en el elenco, también detrás de las cámaras y en el resto del equipo porque uno tiene que emplear a latinos y apoyar proyectos latinos para crear una industria fuerte en este país", afirmó.