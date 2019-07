"Game of Thrones" y "Killing Eve", entre nominadas al Emmy a mejor drama

Los Ángeles , 16 jul .- "Game of Thrones" (Juego de Tronos") y "Killing Eve" competirán por el Emmy a la mejor serie dramática, una categoría en la que también fueron nominadas "Better Call Saul", "Bodyguard", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us", anunció hoy la Academia de la Televisión en EE.UU.