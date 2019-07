El euro baja a casi 1,1200 dólares por expectativas de estímulos del BCE

Fráncfort (Alemania), 16 jul (EFECOM).- El euro bajó hoy por las espectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) va a aplicar más expansión cuantitativa y tras la publicación de indicadores débiles de la economía alemana.

La moneda única se cambiaba hacia las 15.15 horas GMT a 1,1208 dólares, frente a los 1,1260 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1223 dólares.

El gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, mandó al mercado señales de la orientación de la política monetaria del BCE y dijo que el mandato de la entidad monetaria no tiene que ver con el tipo de cambio, no puede hacerlo todo y no puede reparar el daño del proteccionismo.

Villeroy añadió en una conferencia en París que el BCE tiene en consideración las expectativas de inflación del mercado, pero sus decisiones no dependen del mercado.

"En nuestra próxima reunión evaluaremos los datos económicos y actuaremos de forma correspondiente, si lo es y cuando sea necesario", dijo Villeroy.

La confianza a medio plazo del inversor en la economía alemana bajó de nuevo en julio, aunque en menor medida que en junio, por las dificultades que atraviesa la industria debido a los conflictos geopolíticos y la guerra comercial entre EEUU y China.