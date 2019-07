"Crear un poema sinfónico del Perú", objetivo de las ceremonias de Lima 2019

Lima, 16 jul (EFE).- El director de ópera hispano-mexicano Francisco Negrín, conocido por su trayectoria en los teatros más importantes del mundo, así como por sus grandes espectáculos ideados para estadios deportivos, dirigirá las cuatro ceremonias de los Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019.

Se trata del evento artístico más relevante de las últimas décadas del Perú, un país al que Negrín conoció apenas hace un año, cuando fue convocado por la productora ganadora de la licitación del evento.

Entonces, no conocía más que "los tópicos de Perú, como los incas y Machu Picchu", pero ahora, está listo para hacer "un poema sinfónico del Perú" que espera hacer "alucinar" al mundo.

Pregunta: ¿Cómo empezó su viaje para crear las cuatro ceremonias de los Panamericanos y Parapanamericanos 2019?

Respuesta: Me contrató la compañía italiana Balich Worldwide Shows para el proceso de licitación que se hizo junto a otras 14 compañías. Antes de eso tuve que prepararme para presentar el proyecto, contar el Perú no solo a través de mis ojos de extranjero, que es importante porque es una manera de que el mundo exterior pueda emocionarse y entenderlo también, pero me faltaba entenderlo a través de los ojos de los peruanos, y de las sensaciones y emociones de los peruanos.

Porque también tengo que emocionar a los peruanos y que se sientan que esta ceremonia realmente los define a ellos.

Así, primero me junté con los mejores creativos peruanos posibles, el diseñador Pepe Corzo, la coreógrafa Vania Masias, compositores como Lucho Quequezana, Pouchi Sasaki, Jimmy López, que es peruano pero es muy famoso fuera de Perú.

P: Y en ese proceso, ¿cuál es el paisaje que recoge y que traslada al espectáculo?

R: La diversidad, que es increíble. Siempre en la escuela (a los peruanos) les enseñan costa, sierra y selva, cuando en realidad son más pisos ecológicos. Solo con ver eso es como viajar a través de varios países en uno solo.

También la cantidad de músicas, las etnias, la gastronomía peruana. Toda esa convivencia de cosas distintas es muy excepcional y una buena lección para el mundo también.

P: Siendo un creativo musical, ¿cuál es la música que le ha acompañado en todo este proceso?

R: Desde el principio empecé a trabajar con Lucho Quequezana, porque buscaba alguien que tuviese raíces folclóricas, pero también un lado de música contemporánea popular, porque este es un evento deportivo para jóvenes atletas, entonces tiene que tener un pulso moderno y ser de ahora.

Lucho es exactamente ese mix. Además, como muy a menudo ha compuesto música de espectáculos, tiene esa capacidad narrativa que buscaba. Aunque él no compone todo, lo hace también la violinista peruana Pauchi Sasaki, con dos escenas, Jimmy Lopez, con una.

(Habrá) un montón de música de bandas y artistas peruanas como Eva Ayllón, pero también 'We the Lion' y muchas otras bandas en inglés y también en español, con cumbia, salsa. Un mix que demuestra la diversidad.

P: ¿Cuáles son las diferencias entre dirigir una ópera y crear espectáculos de este tamaño?

R: Sobre todo el tamaño es la diferencia. La gramática teatral que utilizas es distinta, porque no puedes basarte en lo que hace la gente con su cara, tienes que ocuparte de movimientos de masa, de grandes gestos.

También que le hablas a un público internacional, 400 millones de telespectadores que van a entender las cosas de maneras distintas, entonces tienes que ir hacia cosas más esenciales, mucho más primarias y sensoriales.

Pero a la vez también es igual porque estamos contando las cosas sobre todo a través de la música. La diferencia es que aquí la componemos adrede y en la opera suele estar ya compuesta. En ambos casos soy un intérprete. En ópera interpreto una partitura que ya existe, y cuento esa historia. En este caso ya existe el Perú y tengo que interpretar y contar el Perú.

P: Y en ese panorama aparece el tenor peruano Juan Diego Flórez. ¿Cómo va a participar?

R: No podía faltar, siendo el peruano más famoso del mundo actualmente. Otro (peruano) sería Yma Sumac, que también estará de alguna manera. Son los dos músicos peruanos que más resonancia han tenido en el mundo de la historia del Perú.

P: ¿Es la primera vez que diriges a Juan Diego?

R: Sí, curiosamente sí. Es curioso porque he trabajado con casi todos los grandes cantantes, pero no había trabajado con él.

P: ¿Cómo utilizarás la tecnología en estos espectáculos?

Más como una herramienta, con "video maping", técnicas de luces muy avanzadas. Pero no será un espectáculo que alarde la tecnología porque no es algo que define al Perú.

El Perú es más bien calor humano, es superalimentos, folclore, arqueología, la gente de ahora y su creatividad de ahora que no es una cosa necesariamente basada en la tecnología. Entonces no creo que sea un espectáculo donde se vea la tecnología, pero ahí está para facilitar lo que sí se va a ver.

P: ¿Cómo será la narrativa, cómo va a contar el Perú?

R: Hemos repartido todo lo que es la cultura y naturaleza peruana a través de cuatro ceremonias. La inauguración presenta a Perú a través de la dialéctica que hay entre la cultura y la naturaleza peruana, como se hablan y como definen al Perú. Es un espectáculo alucinante, teatral.

Narrativo no diría, pero sí con un arco emocional muy claro. Un tema lleva al otro, para hacer como un viaje a través de todo lo que importa y que define realmente al Perú y Lima en particular. Pero para presentarlo y hacer como un poema sinfónico sobre el Perú, y muy moderno.

La manera en la que cuento la historia es juntando el pasado y el presente, no haciéndolo cronológico, sino haciendo cosas de ahora y como son enriquecidas por cosas del pasado.

En cambio, en la clausura lo celebramos todo. Ahí es donde usamos más el folclore, todo es más de baile y música tradicional.

Para las dos ceremonias de los Parajuegos vamos a una cosa mucho más narrativo y teatral, contamos una historia que es una metáfora tanto de la fuerza y habilidades increíbles de los paraatletas y vinculamos eso con la fuerza y habilidades de Perú.

P: La fuerza de los peruanos, ¿cuál cree que es esa fortaleza?

R: Una resiliencia frente a todo lo que pudo haber pasado, sobre las distintas culturas que se iban reemplazando las unas a las otras, a la conquista, a los cambios de gobierno, al terrorismo. Todos los cambios y siempre está ahí el peruano, sobreviviendo, avanzado y desarrollándose.