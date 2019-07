"Chernobyl" y "When They See Us", entre candidatas al Emmy a serie limitada

Los Ángeles , 16 jul .- "Chernobyl" y "When They See Us" ("Así nos ven") lucharán por el Emmy a la mejor serie limitada o película televisiva, un apartado en el que también serán candidatas "Escape at Dannemora", "Fosse/Verdon" y "Sharp Objects" ("Heridas abiertas") anunció hoy la Academia de la Televisión en EE.UU.