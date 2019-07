Carmen Ramos: "Es duro volver a la pista y ver cómo has ido hacia atrás"

Madrid, 16 jul (EFE).- Carmen Ramos, plusmarquista española de heptatlón, declaró a Efe, a su regreso de la Copa de Europa de pruebas combinadas de Lutsk (Ucrania), que "ha habido un progreso muy grande en lo que ha sido este mes y medio compitiendo", aun cuando reconoce que "es duro volver a la pista y ver cómo has ido hacia atrás".

La atleta benicense, de 21 años, ha regresado a la competición tras un año de lesiones en el cuádriceps y los isquiotibiales. "No haber competido durante todo el año me hace estar más cohibida en la competición, no saco lo mejor que tengo", confesó.

A un mes del final de su temporada, el margen de mejora todavía es alto, apuntó.

Sobre su lesión, Ramos admitió que los últimos meses "han sido muy duros". "Normalmente la gente piensa que cuando estás lesionada, lo difícil es el momento en el que te lesionas o la rehabilitación, pero yo diría que eso es lo más sencillo. Lo difícil es volver a la pista y ver cómo has ido hacia atrás", destacó.

"Me queda solo un mitin, el de Soria, donde haré otra vez el heptatlón y allí sí que espero estar otra vez en mis marcas en todas las pruebas o casi todas", declaró la heptatleta castellonense, que consiguió en Lutsk la marca mínima para el campeonato europeo sub23 de Gävle, Suecia, aunque fuera de tiempo.

"Por lo menos ya sé que estoy al 80 por cien", destacó.

Ramos, atleta del proyecto FER en posesión del récord absoluto de España de heptatlón con 5.905 puntos, manifestó que llegó a Lutsk "bastante floja anímicamente". "Físicamente (llegué) bien, y he vuelto más animada pero con ganas de que se acabe el año", afirmó.

"Yo quiero que se acabe ya la temporada, hacer borrón y cuenta nueva, empezar el año que viene sana y con muchísimas ganas", reconoció.

La heptatleta confirmó a Efe que no competirá en heptatlón en los campeonatos de España de La Nucía. "Haré alguna prueba suelta porque es a finales de verano y como tampoco tengo opciones para hacerme la mínima para Doha, sería alargar mucho la temporada", comentó. "Haría longitud si puedo, es una de las (pruebas) que este año me han ido bastante bien", afirmó.

En cuanto a los objetivos para el año que viene, Ramos aseguró que lo primero es encontrarse a sí misma en competición después de un año marcado por las lesiones.

Detalló que una de esas metas es "pasar la barrera de los 6.000 puntos". "Es algo que el año pasado se me quedó ahí. Y si tuviese opción, intentar la mínima (para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020).

Sobre su compañera María Vicente, destacó el gran momento en el que se encuentra. "Yo me noto que no estoy todavía a mi 100 % y sé que ella sí que lo está, entonces no me planteo competir contra ella", declaró. "Pero eso no quita que en un futuro podamos vernos las caras perfectamente y tener una bonita competición", apuntó.