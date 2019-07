El Ayuntamiento de Vitoria rechaza la agresión de unos padres a su hijo gay

Vitoria, 16 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Vitoria ha expresado este martes su "más enérgica condena y rechazo" a la agresión que un joven de 16 años sufrió a manos de sus padres al parecer por ser homosexual y ha trasladado a la víctima su "apoyo y cercanía".

El ayuntamiento ha hecho pública una declaración institucional después de que haya trascendido que un juzgado de Vitoria ha retirado la custodia a unos progenitores porque, según El Correo, el padre de esta familia pakistaní provocó importantes lesiones al hijo al pegarle con un palo y la madre llegó a amenazarlo "con clavarle un cuchillo".

El padre ha sido acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar, la madre de otro de amenazas con arma blanca y a ambos se les ha impuesto una orden de alejamiento del menor, que ha sido derivado por el juzgado a la Diputación de Álava, que será la encargada de su tutela.

El Ayuntamiento de Vitoria ha denunciado esta "agresión por violencia lgtbifóbica" y ha recalcado que "este tipo de agresiones constituyen una grave vulneración de los derechos humanos".

La violencia "machista", añade, "no solo es la agresión física o sexual", sino también "roces y besos no consentidos, comentarios o miradas degradantes, la intimidación o el chantaje, así como los comentarios, insultos o gestos LGTBI-fóbicos", que, además, "no son episodios aislados".

Ante esta situación, el Consistorio seguirá trabajando para dar una respuesta "inmediata y contundente ante cualquier agresión machista", para atender a las víctimas y desarrollar actuaciones preventivas, así como para luchar contra "la impunidad social de los agresores".

El ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los vitorianos a tomar parte esta tarde en la concentración convocada por la coordinadora 28J, que agrupa a los colectivos LGTBI+ de la ciudad, para denunciar este "último caso de homofobia".

La condena del consistorio se suma a la expresada este lunes por el alcalde, Gorka Urtaran, que consideró que "si hay algo aberrante y vergonzoso es una hipotética actitud de unos padres que no aceptan la condición sexual de su hijo".

"En Vitoria no cabe ningún tipo de ataque, ni actitud, ni comportamiento contra la libertad, la igualdad o los derechos humanos, también los de las personas LGTBIQ", dijo el primer edil vitoriano.