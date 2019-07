El PP vasco pide que se archive el expediente contra su juntero en Gipuzkoa

Vitoria, 15 jul (EFE).- El PP vasco ha pedido a la dirección del partido que se archive el expediente informativo abierto contra el juntero popular en Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, que se equivocó al votar a favor de que EH Bildu presidiera una comisión en la Cámara foral.

El PP vasco ha salido al paso de esta polémica después de que el presidente de los populares guipuzcoanos, Borja Sémper, tachara este lunes de "despropósito" que su partido haya abierto un expediente informativo al único procurador de esta formación en la Cámara guipuzcoana, Juan Carlos Cano.

En su comunicado el PP de Euskadi rechaza de forma tajante que la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Gipuzkoa esté presidida por un representante de EH Bildu, un acuerdo adoptado por mayoría absoluta entre PNV, PSE-EE y la coalición abertzale, por lo que el voto del único representante del PP -uno de 51 junteros- fue irrelevante.

No obstante los populares subrayan que les "llena de vergüenza" esta decisión y se preguntan "dónde está el Partido Socialista" con el que defendieron juntos la libertad.

El PP que dirige Alfonso Alonso lamenta el error "grave pero involuntario cometido por Cano", que generó gran malestar tanto internamente como en muchos colectivos y por el cual Cano ya ha pedido disculpas.

No obstante el PP vasco rechaza que ese "error" sea "utilizado para cuestionar la trayectoria política de Juan Carlos Cano", ya que según el presidente en Gipuzkoa, tras esa equivocación en las redes sociales "le han llamado de todo".

El PP vasco recuerda que Cano fue perseguido por diferentes comandos de ETA, entre ellos el Buruntza, cuyo "chivato era el dependiente de un comercio habitual del procurador y envió información detallada suya, de su mujer y del comisario provincial y su esposa, amigos de la familia".

Para subrayar el sufrimiento y acoso padecido, el comunicado indica que "durante años ETA repartió esquelas por todo Andoain, localidad donde Cano fue concejal, con cinco nombres. Los dos primeros fueron asesinados: José Luis López de la Calle y el sargento de la policía municipal Joseba Pagazaurtundua. Cano era el quinto de la lista y el comando fue detenido antes de culminar sus cinco objetivos".

Por ello, el PP vasco "valora el compromiso político del procurador popular en defensa de la libertad y frente al acoso y la persecución de ETA durante más de 30 años" y considera que no procede abrir un expediente informativo contra él.

El PP aclara que Cano no participará en la Comisión de Derechos Humanos de las Juntas Generales de Gipuzkoa mientras esté presidida por Bildu y recuerda que el Partido Popular es el único que no participa en la Ponencia de Memoria y Convivencia "porque Bildu no asume un mínimo suelo ético de condena del terrorismo".