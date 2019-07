Rescatadas las tres espeleólogas que pararon para esperar ayuda del exterior

Arredondo , 15 jul .- Las tres espeleólogas localizadas esta tarde en buen estado en la cueva cántabra de Cueto-Coventosa, a la que entraron el pasado sábado, se habían desorientado y por eso se pararon a la espera de ser rescatadas por los expertos que las han ayudado a salir este lunes de la cavidad.

Así lo ha detallado en rueda de prensa José Antonio Santander, uno de esos espeleólogos que ha integrado el operativo de rescate de estas mujeres, naturales dos de ellas de Cataluña y la otra de Vinaroz (Castellón).

El rescatador ha explicado que las mujeres fueron localizadas "más o menos a mitad del recorrido, desorientadas y agotadas por no dormir", sobre las 4.00 horas de esta madrugada por el equipo que él integraba con otros dos espeleólogos.

"Intentaron seguir la ruta pero no estaban seguras del camino correcto y han hecho bien en detenerse, porque hubiera sido peor continuar sin tener clara la ruta", ha explicado Santander, quien ha asegurado que en su situación él hubiera hecho lo mismo.

Y ha asegurado que cuando han llegado los rescatadores, las mujeres se han alegrado de verles y han recibido el "abrigo y comida caliente" que les llevaban, entre ellos el propio Santander.

Una vez que han sido localizadas, las tres mujeres han continuado el camino por su propio pie llevando, incluso, "sus propios petates" con la ayuda de los rescatadores hasta el exterior de la cueva.

Desde allí han sido llevadas al futuro edificio de la Escuela de la Fundación Espeleosocorro Cántabro donde se han duchado para emprender el viaje de vuelta a casa.

En opinión de este rescatador, pese a que era la primera vez que se adentraban en la cueva de Cueto-Coventosa, las tres espeleólogas, de entre 40 y 50 años, contaban con los medios técnicos adecuados y documentación necesaria para realizar esta ruta caracterizada por su dureza y dificultad.

El sábado por la mañana, a las 12.30 horas, las tres mujeres entraron con la intención de hacer el desarrollo Cueto-Coventosa que, según ha explicado el coordinador de Emergencias del 112 de Cantabria, Javier Allende, se suele realizar en unas 20 horas "en función del nivel físico".

Tras sobrepasar ese tiempo, una de las compañeras que se encontraba fuera de la cavidad avisó a unos espeleólogos que fueron quienes avisaron a los servicios de emergencias del 112 de Cantabria.

Para el operativo de búsqueda, iniciado la tarde-noche de este domingo, se organizaron dos equipos integrados por cuatro expertos que han accedido por la boca de Coventosa, que se dieron la vuelta tras no contactar con las espeleólogas, y otro con tres componentes que han entrado por Cueto, que fueron los que las localizaron.

"Al final ha salido todo bien tras una actividad compleja que entraña peligro", ha explicado Santander, quien ha valorado el "trabajo en equipo" como parte importante del planteamiento de búsqueda y rescate.

El coordinador técnico del operativo, Martín González, ha dicho que se ha trazado un plan habitual de evacuación en el que se carece de información de partida, pero que conforme se esclarecen los datos se va ajustando la acción.

"Hasta última hora era un plan con mucha incertidumbre pero afortunadamente el escenario que habíamos planteado ha sido el correcto, aunque siempre queda el punto de saber si podía pasar algo más grave", ha apostillado.

En este sentido, ha destacado la rapidez con la que se han desenvuelto los espeleólogos que han entrado por la boca de Cueto y que han encontrado a las mujeres perdidas.

"Si no hay noticias no son malas noticias, porque el hecho de que no saliera nadie de este equipo podía indicar que no había nadie herido, por lo que hemos mandado a otro equipo de tres personas para apoyar al grupo", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, ha manifestado su satisfacción por el desenlace de los acontecimientos y ha agradecido a todos los componentes del equipo de emergencias su colaboración.