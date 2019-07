Un proyecto europeo analiza el comportamiento de los antivacunas en Twitter

Valencia, 15 jul (EFE).- El Área de Vacunas de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) coordina un proyecto europeo para analizar el comportamiento de los antivacunas en Twitter.

El proyecto VACMA (Vaccine Media Analytics), es una colaboración entre Fisabio, el grupo Sabien de ITACA (Universidad Politécnica de Valencia) y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, se enmarca en las acciones Acciones Marie Sklodowska-Curie para fomentar la formación y el desarrollo de investigadores en temas de innovación.

Ante el rebrote de enfermedades casi erradicadas en Europa, como el sarampión, y la "ola de escepticismo frente a las vacunas", el proyecto filtra y analiza una gran cantidad de textos recopilados en redes sociales, principalmente Twitter, para tener un conocimiento más profundo sobre los motivos que llevan a determinados colectivos a desconfiar de las vacunas.

El estudio se centrará en aquellos perfiles identificados como "indecisos", es decir, aquellas personas para quienes las dudas sobre la vacunación caen dentro de las muchas preguntas prácticas en su día a día.

"La duda sobre si vacunar o no es uno de los principales desafíos de salud en la actualidad; de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el rechazo a las vacunas entre las 10 amenazas a la salud global de 2019", destaca el investigador noruego Per Egil Kummervold, coordinador del proyecto, para quien es "esencial" entender por qué las personas "eligen no creer en la ciencia".