Jorge Sáenz niega que él fuera reticente a fichar por el Celta

Vigo, 15 jul (EFE).- El internacional sub-21 Jorge Sáenz negó este lunes, durante su presentación como nuevo futbolista del Celta de Vigo, que el motivo por el que se retrasó el anuncio de su fichaje fuera su reticencia a jugar en Balaídos cedido por el Valencia.

"Todo se ha retrasado un poco más de lo esperado, no sé ni el motivo ni quiero saberlo, no es algo que me incumba. Me salpicó de mala manera y no lo entendí, pero uno lo tiene que tomar con filosofía y saber que en el fútbol, sin hacer nada, puede haber situaciones así. Asimilarlo con naturalidad y de la mejor manera posible. No me quita ni un ápice de ilusión y entusiasmo por entrenar con la camiseta del Celta", declaró.

El defensa, que firma un contrato por dos temporadas aunque el conjunto ché podrá cortar la cesión al término de la primera, aseguró llegar "muy ilusionado" a un equipo que le transmite muy buenas sensaciones.

"Me parece un proyecto muy ilusionante, con mucho presente y, sobre todo, mucho futuro. Jugadores jóvenes que tenemos mucha ambición, que tenemos ganas de comernos el mundo. Eso nos viene bien", apuntó el futbolista, que militó las últimas cuatro campañas en el CD Tenerife.

A Sáenz no le preocupa el exigente inicio de curso tendrá el Celta, en el que se medirá a cuatro de los cinco primeros clasificados del pasado campeonato: "Tenemos que empezar mejor que nunca si queremos pelear por algo bueno. En mi opinión, es inmejorable, espectacular, el inicio de temporada que tenemos".

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, también puntualizó que el central "no ha tenido nada que ver" en que la salida de Maxi Gómez al Valencia y el regreso de Santi Mina a Vigo se retrasaran "más de lo esperado".

"Tanto como con él como con sus agentes no hubo ningún problema. Quiero dejarlo claro para que la gente esté informada de la realidad de lo que pasó", explicó Miñambres, quien destacó su "buena salida de balón" y su fortaleza "en el juego aéreo".