May ve "inaceptables" los tuis de Trump sobre las legisladoras demócratas

Londres, 15 jul (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, calificó este lunes de "completamente inaceptables" los tuits del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre varias legisladoras demócratas, a las que instó a volver a sus países de origen.

Así lo indicó este lunes un portavoz de la jefa del Gobierno conservador, a raíz de la polémica surgida cuando Trump consideró que algunas legisladoras demócratas proceden de los países "más corruptos e ineptos del mundo" y les urgió a que se marchen.

Trump se refería, entre otras, a las demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib.

Ocasio-Cortez y Tlaib nacieron en EE.UU. y son de origen puertorriqueño y palestino, mientras que Omar nació en Mogadiscio antes de llegar como refugiada a EE.UU. junto a su familia.

Asimismo, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, criticó a Trump al afirmar en Twitter: "No está bien que el presidente de Estados Unidos le diga a políticos electos, o a cualquier otro americano, que 'se marchen' a otros países , la cortesía diplomática no debería impedirnos decirle que no puede ser, fuerte y claramente".

Trump instó a las legisladoras a regresar a sus países de procedencia, que describió como "lugares infestados de crimen".

Es "muy interesante ver a Congresistas Demócratas 'Progresistas', que vienen originariamente de países cuyos Gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como Gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EE.UU., la mayor y más poderosa nación sobre la tierra, cómo debe gestionarse nuestro Gobierno", tuiteó Trump.

El presidente de EE.UU. preguntó "por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen".

La líder de los demócratas en ese hemiciclo, Nancy Pelosi, rechazó ayer sus "comentarios xenófobos" que, a su juicio, quieren dividir a los estadounidenses.