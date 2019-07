Candidata PSOE a presidir Rioja aboga por defender lo público y la igualdad

Logroño, 15 jul (EFE).- La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha defendido este lunes una gestión "pública" de la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a la dependencia para garantizar la "igualdad real" de los riojanos.

Andreu ha presentado en el Parlamento de La Rioja su programa de Gobierno en la primera sesión del debate de investidura, que continuará mañana con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.

El PSOE cuenta con el apoyo de sus 15 escaños y el de la diputada de Unidas Podemos (UP) por IU, Henar Moreno, pero precisa, para ser investida, el voto de la diputada de UP por Podemos, Raquel Romero, con quien aún no ha llegado un acuerdo; mientras que el PP, con 12; y Ciudadanos, con 4, ya han anunciado que votarán en contra.

En su discurso, la candidata ha pedido a Podemos que "anteponga el interés general de La Rioja a cualquier otro" para lograr un Gobierno "progresista y de izquierdas" en la comunidad, después de 24 años de mayoría del PP y en la que ella puede ser la primera mujer que presida el Ejecutivo regional.

Ha señalado que se necesita una financiación autonómica que garantice la autonomía financiera de La Rioja, para lo que ha pedido una postura unánime en el Parlamento regional, que "nos dé la fuerza necesaria para una negociación dura, que es seguro se dará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Entre las medidas planteadas, ha destacado la creación de un Consejo Asesor de Despoblación y ha apostado por impulsar una nueva estrategia de crecimiento, sostenibilidad y justicia social para el período 2020-2030.

A su juicio, el problema de la región es el crecimiento, "pero las consecuencias son la despoblación, la falta de empleo y de oportunidades, la fuga de talento joven, la carencia de escala suficiente para tener y atraer grandes proyectos".

Ha apuntado que la transformación del sistema económico regional requiere de un gran Pacto Social, para lo que ha recalcado que cuenta con la "complicidad" del Gobierno de España porque no quiere "enfrentamientos estériles", se necesita "cooperación".

Andreu se ha referido al "aislamiento político" que sufre esta región, ha avanzado "la eliminación paulatina de los conciertos, convenios y contratos con empresas privadas que sean innecesarios" en la sanidad y ha asegurado que "La Rioja va a tener una presidenta de la -educación- pública".

El acuerdo programático entre PSOE e IU de La Rioja plantea que perderán el concierto educativo los centros que segreguen a los alumnos por condición de sexo y que no escolaricen a los más desfavorecidos.