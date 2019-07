Cabal, de desahuciado para el tenis a campeón de dobles en Wimbledon

Bogotá, 15 jul (EFE).- Juan Sebastián Cabal confesó este lunes en medio de lágrimas que estuvo a punto de retirarse del tenis hace 15 años y que sufrió una lesión de rodilla que lo sacó de las canchas por casi 24 meses, por lo cual valoró aún más haber ganado el torneo de dobles de Wimbledon junto al también colombiano Robert Farah.

"Lloro poco pero es que esto es mucho. Hace 15 años me decían que no podía volver a jugar tenis y hoy estoy aquí con este trofeo, con todos ustedes y mucha alegría", dijo Cabal en una masiva rueda de prensa en Bogotá.

Cabal disputaba en 2005 el Challenger de Morelo cuando su pierna se clavó en el campo, movimiento que según los médicos que lo atendieron le destrozó "la esquina posterolateral y le desinsertó el menisco lateral".

Como si fuera poco, también se rompió el ligamento cruzado anterior y el diagnóstico médico sugería que no volvería al deporte de alto rendimiento.

Tras la reconstrucción de la rodilla, y luego de seis meses de rehabilitación, el jugador debió esperar un año para volver a pisar una cancha.

"Hoy en día no tengo 100 % de movilidad en mi pierna. Fue una historia bastante dura, bastante larga, pero que si me ponen a elegir lo volvería hacer (la recuperación) con los ojos cerrados para poder vivir esto otra vez (el título de Wimbledon)", añadió el tenista, que ocupa con Farah el primer puesto del ránking de dobles de la ATP.

Tras cuatro horas y 56 minutos de un reñido partido contra los franceses Nicolás Mahut y Edouard Roger-Vasselin, que se decidió con parciales 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-3, la dupla colombiana se convirtió el pasado sábado en la primera del país que gana un título de Grand Slam.

Al respecto, Farah manifestó que se queda de la final con "la intensidad" del juego, pues considera que cada vez que estuvieron por debajo pudieron remontar.

"Lograr salir a un quinto set de la manera que lo hicimos, pelear de la manera que lo hicimos, luchar y en verdad nunca tener la duda de que lo podíamos lograr es algo indescriptible, me quedo con eso", detalló el tenista de 32 años.

Por su parte, Cabal agregó que "la disciplina es lo más importante" para cumplir las metas, pues con ello cree que se puede "llegar a lograr lo que sea, lo que se proponga".

"Es verdaderamente la disciplina y la entrega que le pongas, lo inteligente que seas para detectar qué sirve y qué no sirve y qué te da y qué te quita. Creo que no es fácil detectarlo, no es algo que uno lo aprenda ahí mismo, es un camino", aseveró.

Los campeones del Wimbledon también se refirieron a la Copa Davis, donde Colombia se enfrentará en el Grupo D de las Finales con Bélgica y Australia y aseguraron que representar al país es "lo más especial que puede haber como deportistas".

"Toca hacer un buen calendario, llegar preparados, poder llegar bien todos a noviembre, que es lo más importante. Después obviamente queremos hacer historia, queremos seguir ganando partidos, tenemos una oportunidad, por lo menos así lo vemos nosotros como deportistas, de hacer buena Copa Davis", manifestó Cabal.

Finalmente, los tenistas caleños hablaron sobre lo que significa para ellos ser la dupla número 1 del mundo, una situación por la cual no deben "bajar la guardia" ya que hay varias parejas que lucharán por quitarles esa posición.

"Mi trabajo no va a cambiar nada, voy a seguir haciendo lo mismo que llevo haciendo (durante años)", concluyó Farah.