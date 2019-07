Borrell niega que Exteriores interviniera emails como dice la Generalitat

Bruselas, 15 jul (EFE).- El titular español de Exteriores y Cooperación en funciones, Josep Borrell, aseguró este lunes que su Ministerio no ha intervenido ningún correo electrónico como han denunciado algunos miembros de la Generalitat de Cataluña, que acusan al Gobierno español de espionaje.

"No se ha intervenido ningún correo electrónico, naturalmente que no", zanjó Borrell en una rueda de prensa durante un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), en respuesta a una pregunta sobre un supuesto caso de espionaje por parte del Gobierno de España denunciado por la Generalitat.

"¿Usted cree que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene ni capacidad ni voluntad de hacer esas cosas? Lo que me sorprende es que usted dé por buena la acusación. No ha habido intervenciones de correos electrónicos. No las ha habido", insistió el ministro español.

Borrell, a su llegada a la reunión en Bruselas, ya había respondido sobre las acusaciones de espionaje a las delegaciones en el exterior de la Generalitat.

El ministro insistió en que ese órgano de gobierno regional "no tiene embajadas", y agregó que el Ministerio de Asuntos Exteriores "no tiene espías".

Algunos miembros de la Generalitat habían afirmado que se ha utilizado en ese supuesto espionaje información de sus correos personales.