Van Aert:"Me cuesta creer que pueda ganar a Viviani y Ewan al esprint"

Albi , 15 jul .- El belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) no se podía creer que hubiese ganado al esprint en la meta de Albi "a rivales como Viviani o Ewan", victoria que le supuso su bautizo en el Tour de Francia.

"No puedo creerlo, he ganado al esprint a grandes especialistas, como Viviani o Ewan. Lo siento, no puedo creerlo. Está por encima de cualquier otra cosa. Desde hace 10 días estoy viendo lo grande que es esta carrera. Además, he ganado en mi primer intento, es impresionante".

El triple campeón del Mundo de ciclocross tuvo la opción de disputar el esprint ante la ausencia del velocista del equipo, el holandés Dylan Groenewegem, quien quedó cortado en un segundo grupo por los abanicos.

"Al final hubo muchos nervios. Me las arreglé para mantenerme al frente y mantuve a nuestro líder Steve Kruijswijk en posición. Desafortunadamente, Dylan no estaba en el primer grupo y se me permitió ir al sprint".

En el desenlace del esprint, ya en la recta de meta, Van Aert se comportó como un veterano en estas batallas. Decidió atacar pronto para buscar el factor sorpresa.

"Sabía que debía salir temprano, así que me lancé a 250 metros de la línea de meta. Estaba cerca de Viviani, pero un centímetro es suficiente".