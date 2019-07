Puig apela a la "responsabilidad de todos" para la investidura de Sánchez

Valencia, 14 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas implicadas en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Puig ha señalado durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia que el PSOE tiene "más responsabilidad", porque es el partido más votado, pero también la tiene Podemos, que es el "socio preferente" del PSOE, y asimismo la tienen "las derechas".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha señalado que la "obligación" de los grupos políticos es "dar salida gubernamental" a lo que los ciudadanos han decidido en las elecciones generales, con independencia de que el Gobierno que resulte no sea "el que le gusta a mucha gente".

Ha señalado que el PP, que hace unos años exigió al PSOE el "sacrificio democrático" de abstenerse para dar salida al Gobierno de Mariano Rajoy, no puede actuar ahora "como si no fuera con ellos", ni es "razonable" que un partido que "teóricamente nació como liberal no tenga ningún problema en abrazarse a la extrema derecha y le ponga un cordón sanitario al PSOE".

Sobre la posibilidad de repetir las elecciones generales, Puig ha insistido en que "no se puede" decir a los valencianos que "se han equivocado" y que vuelvan a votar, más allá de que "coyunturalmente le pueda venir mejor a un partido o a otro".

Puig se ha mostrado convencido de que, si hubiera repetición de los comicios, aquellos que "están impidiendo que haya gobierno" no obtendrían "un gran resultado", pero ha insistido en que "esa no es la cuestión".

"Yo quiero que haya acuerdo y quiero que el próximo debate de investidura acabe con un presidente investido", ha reclamado el presidente, para quien eso sería "lo mejor" para España y también para la Comunidad Valenciana, que tendría ya un Gobierno con el que "interlocutar".

Por otra parte, Puig ha destacado que la financiación autonómica tiene que ser "uno de los ejes fundamentales" del nuevo Gobierno, y ha alertado de que "no puede haber más aplazamientos" en el cambio del modelo, "entre otras cosas porque está en juego la viabilidad del sistema autonómico".

"No estamos hablando de una cuestión identitaria, estamos hablando de una cuestión fundamental para el Estado social de derecho", ha aseverado el presidente valenciano, quien ha insistido en que esta legislatura debe haber un nuevo modelo de financiación. "No puede no haberlo", ha dicho.

Respecto a Cataluña, Puig ha considerado "muy interesante que se empiece a abandonar la vía de la unilateralidad", y ha señalado que si la comunidad vecina estuviera en la mesa de negociación de la financiación autonómica podría ser una "voz aliada" de los valencianos.

Finalmente, en materia de fiscalidad, ha abogado por que los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio sean estatales, para que así no se produzca "dumping fiscal" entre las autonomías.