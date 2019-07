Mochizuki, campeón del júnior: "No quiero copiar a Federer, pero me encanta"

Londres, 14 jul (EFE).- Shintaro Mochizuki, primer japonés en proclamarse campeón de Wimbledon júnior, explicó en rueda de prensa que su jugador favorito es Roger Federer, al que le encanta ver por televisión pero al que no quiere copiar.

"(Mi favorito es) Roger Federer. Me encanta verlo en televisión, no quiero copiarlo pero me encanta verlo", expresó el nipón que venció este domingo al español Carlos Gimeno en dos sets.

Preguntado sobre un remate en suspensión que golpeó durante el partido, como los que hacía, por ejemplo, el estadounidense Pete Sampras, Mochizuki aseguró que le gusta que el público se divierta viéndole.

Pese a ello, manifestó que es un chico tímido y que le sorprendió tener que dar una vuelta de honor a la pista 1 después de levantar el título de ganador.

El campeón habló sobre cómo es entrenar con su compatriota Kei Nishikori y dijo que es genial porque le da muchos consejos en la academia y aprende mucho de él.