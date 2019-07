¿Ineos no es Sky?

Brioude , 14 jul .- Suena como un runrún en el pelotón: el Ineos no es el Sky. La nueva apelación de la formación británica no ejerce el mismo control de carrera que ha tenido en los últimos años, lo que deja el Tour de Francia más abierto, menos encorsetado.

Pero ¿qué hay de verdad en esa impresión? "Es pronto para saberlo. Da la impresión de que están esperando, preparando la emboscada", asegura el director del Groupama, Philippe Mauduit.

La afirmación provoca sonrisas en el autobús del equipo británico, cuyo director, Dave Brailsford, asegura: "son los mismos corredores, los mismos directores y la misma organización".

Lo cierto es que en el primer tercio de la carrera, el maillot morado del Ineos se ha visto menos en la parte delantera del pelotón, no ha ejercido el poderío que solía presentar el Sky y que le valió tantas críticas en el pasado.

"Quizá por ello, la sensación es de que la carrera está más abierta. Pero puede que solo sea una impresión. Siguen siendo los favoritos en la mente de todo el mundo", señala el exciclista Jean-François Bernard.

"Nosotros estamos tranquilos. Nunca habíamos hecho una contrarreloj por equipos tan buena como la de este año. Los chicos están muy bien", afirma el responsable deportivo del Ineos, Nicolas Portal.

La incógnita se resolverá cuando la carretera se ponga cuesta arriba. Por ahora, en el único contacto con la montaña, en la sexta etapa que culminó en La Planche des Belles Filles, los dos líderes del Ineos, el británico Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal, se vieron solo con un escudero, el polaco Michal Kwiatkowski. Poco paraguas para lo que acostumbra la todopoderosa escuadra británica.

Es cierto que no lo necesitaron, porque Thomas tiró de poderío y se reveló como el verdadero patrón de la carrera, distanciando al resto de los pretendientes para la general final.

Pero no fue suficiente para desmentir la impresión de que el Ineos no es el Sky de los años de Chris Froome, el gran líder ausente por una caída que le alejó de la conquista de su quinto triunfo final en la ronda gala.

Es como si Froome necesitara de más control que Thomas o como si el equipo tuviera menos necesitar de mostrar poderío.

"Por el momento no hemos necesitado controlar nada. Hay otros equipos que lo hacen y no vamos a quemar a nuestros corredores si no es necesario", agrega Brailsford.

El "manager" británico está convencido de que a partir de los Pirineos aparecerán los ciclistas destinados a conducir a los líderes a la victoria en París.

Brailsford no tiene dudas de la forma de su equipo. "Cuando lo necesitemos estará ahí", asegura.

"Con ellos siempre hay que mantener la prudencia. Son el mejor equipo del mundo para carreras de tres semanas. Quizá lo que me preocupa más es que estén controlando menos. Da la impresión de que preparan algo", asegura Mauduit.

El director del Groupama por el momento evita el exceso de confianza, pese al buen primer tercio que ha completado su líder, el francés Thibaut Pinot, tercero de la general y el mejor clasificado de entre los favoritos.

Una situación que, por el momento, no les hace caer en la euforia, que consideran el peor enemigo. Y, menos aun, en subestimar a su principal rival.

"Son los grandes favoritos. Thomas tiene mucha experiencia y Bernal la fogosidad de la juventud. Queda terreno que le va muy bien. Será ahí donde habrá que evaluarles", asegura el director belga.

Mauduit tiene claro que Ineos no se va a ocultar cuando llegue el momento de la verdad.

"En un momento dado van a tener que descubrirse y no lo harán de forma tímida, irán con todo", sostiene.