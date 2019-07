El francés Okala y la griega Papamichail se proclaman campeones en Jolaseta

Bilbao, 14 jul (EFE).- El francés Jules Okala y la griega Despina Papamichail se proclamaron campeones del XXIX Torneo Internacional de Getxo, torneo del circuito ITF dotado con 25.000 dólares en premios cuyas finales, masculina y femenina, se disputaron este domingo en el Real Club Jolaseta de la localidad vizcaína.

En la final masculina, Okala venció por 6-4 y 6-1 al alicantino Carlos Boluda en un partido nivelado en su primer set que el joven tenista galo, de 21 años, solventó con autoridad en la segunda manga con un juego impetuoso y de máximo riesgo.

"He ido de menos más en el torneo, porque no empecé bien, pero me he sentido cada día más a gusto y creo que he jugado mi mejor partido ante un gran rival", declaró el campeón tras recibir la réplica del molino de Aixerrota de Getxo que distingue al ganador del torneo.

En la final de mujeres, Papamichail sacó provecho de la ansiedad de la egipcia Sandra Samir para liquidar el partido por un cómodo 6-2 y 6-4 y hacerse con el primer título de su carrera de esta categoría.

"Ha sido mi peor partido, pero ya sabíamos que se iba a decidir por pequeños detalles. Estamos muy igualadas y en las dos ocasiones en las que nos habíamos enfrentado, nos habíamos repartido las victorias", comentó Papamichail, de 26 años.