Rosa Montero alerta del auge de los totalitarismos en "Los tiempos del odio"

Gijón, 13 jul (EFE).- La escritora Rosa Montero, Premio Nacional de las Letras 2017, advierte sobre el avance de los totalitarismos en su última novela "Los tiempos del odio", un thriller de ciencia ficción inspirado en la realidad política.

En la Semana Negra de Gijón, donde ha presentado la obra, la autora ha dicho que como en todos sus libros anteriores en este también escribió sobre sus "obsesiones": la pasión, el paso del tiempo, los excesos del poder y el horror de los dogmas.

"Vivimos un momento complicado caracterizado por el descrédito del sistema democrático, la añoranza de los totalitarismos y la ampliación de la brecha entre pobres y ricos", ha indicado.

"Los tiempos del odio" enfrenta a dos grupos sociales, los Replicantes y los Nuevos Antiguos, una secta que reniega de la tecnología, en una trama en la que alternan la investigación policial y una historia de amor.

En ella, la detective replicante Bruna Husky debe introducirse en una remota comunidad de los Nuevos Antiguos para investigar la desaparición del inspector Lizard, y descubre una trama de poder que se remonta al siglo XVI.

Montero describe un mundo en el que la crispación populista aumenta y la guerra parece inevitable, en un escenario poco esperanzador, pero que se redime con el amor como una fuerza vital.

La escritora ha dicho que es una novela de supervivientes, porque ella misma es una superviviente y está convencida de que siempre hay luz al final del túnel.

Ha recordado que desde hace una década viene advirtiendo del riesgo de un retorno a los totalitarismos, porque en el panorama actual de "injusticia, hipocresía y corrupción, mucha gente no se siente representada por el sistema democrático".

"Los discursos electorales del odio han sido votados por mucha gente, es un momento histórico de mucha oscuridad, por esto y por el cambio climático", ha destacado.

En su último libro plantea un "apagón" tecnológico, "una posibilidad que puede darse" y que pondría la humanidad ante una situación límite.

Obsesionada por "el fanatismo y el poder", Montero ha recordado que cuando estaba escribiendo esta novela ocurrió el atentado terrorista en las ramblas de Barcelona, lo que le reafirmó en sus convicciones.

Ha manifestado haberse sorprendido de que los autores fueran jóvenes de apenas unos 18 años, totalmente fanatizados, que meses antes eran personas con una vida normal.

Según ha subrayado, el dogmatismo puede ser de izquierda o de derecha y su poder de convicción se apoya en una serie de mentiras simplificadas, con énfasis en la manipulación demagógica de las necesidades de la gente.

Traducida a más de veinte idiomas, Rosa Montero ha puesto de manifiesto que haber sido galardonada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el Premio Nacional de las Letras, en el año 2017, en reconocimiento a su trayectoria literaria le aportó "seguridad y fortaleza" para continuar escribiendo.

"Los escritores somos personas inseguras, muchas veces dominadas por nuestros miedos, y el premio no me significó mayor responsabilidad, sino que me dio una fortaleza increíble", ha afirmado la autora de novelas como "Crónica del desamor" (1979), "Te trataré como a una reina" (1983), "La hija del caníbal" (1997), "Historia del rey transparente" (2005) o "Lágrimas en la lluvia" (2011).