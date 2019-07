La Real estrena la pretemporada con buenas sensaciones

Azpeitia, 13 jul (EFE).- La Real Sociedad comenzó con buen pie los amistosos de pretemporada con una goleada en el campo del Lagun Onak, de la Tercera División, con tantos, entre otros, de los nuevos fichajes Alex Isak y Cristian Portugués "Portu".

El entrenador Imanol Alguacil sorprendió en su primera alineación, en la que ya entró el madridista Martin Odegaard, con la presencia del joven delantero senegalés Zourine Thior que, en principio, debería de jugar la próxima temporada en el filial.

El once inicial: Remiro, Aihen, Llorente, Navas, Gorosabel, Illarra, Pardo, Odegaard, Isak, Januzaj y Thior no tuvo problemas en controlar a un rival no profesional y enseguida encontró el primer gol, con participación de Odegaard en su asistencia a Aihen Muñoz para orientar la que sería la primera victoria en pretemporada realista.

Abierta la lata el resto de los goles no tardaron en producirse, el belga Januzaj reencontraba la sonrisa en el 0-2 a los veinte minutos y diez después lo hacía el sueco Alex Isak, con su primer gol con la camiseta blanquiazul, recién fichado en junio, aunque el partido llegó al descanso con la sensación de que el Lagun Onak mereció algo más.

La Real cambió su once para el segundo tiempo, y mantuvo su guión de dominio, a la espera de que la diferencia de calidad entre ambas plantillas siguiera reflejándose en el marcador.

El exjugador del Girona Portu, otro de las novedades de la temporada que ha ilusionado a la afición txuri urdin, hizo el cuarto a veinte minutos para el final y el brasileño Willian José cerró la goleada con un gol de penalti en el último minuto.