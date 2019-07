Pinot: "Estoy en una situación ideal"

Saint-Etienne , 13 jul .- El francés Thibaut Pinot logró este sábado una renta de 20 segundos sobre los favoritos que le han situado tercero de la general, "una situación ideal", según aseguró.

"Sabía que Alaphilippe iba a atacar y estaba listo para cuando lo hiciera. He tenido la suerte de poder seguirle. Ha sido una etapa dura, todo el mundo iba a tope", aseguró.

"Al principio del Tour no me esperaba estar en esta posición a estas alturas. Es una posición ideal. Pero quedan aun dos semanas. Estoy tranquilo, más fresco que en el pasado", afirmó.

"Es un poco frustrante que no hayamos podido ir a por la victoria de etapa, pero creo que con lo que hemos conseguido es casi como una victoria", señaló.

"Soy más maduro, pero no me gusta comportarme como un líder, soy una persona discreta y en este equipo he encontrado el lugar idóneo para trabajar duro", comentó.

"No siento una gran presión, más que la que yo me pongo, la de no querer decepcionar a mi equipo. Ya he conseguido los objetivos que tenía, ganar etapas en las tres grandes vueltas y en Lombardía. Ahora corro el Tour para hacerlo lo mejor posible", señaló.

"El pasado verano no pude participar en el Tour, lo seguí por la tele y me di cuenta de todo lo que significa esta carrera, sobre todo para los ciclistas franceses. Por eso voy a dar el máximo", aseguró.