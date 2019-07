Ombudsman hondureño dice estándares de Derechos Humanos "no admiten" redadas

Tegucigalpa, 13 jul (EFE).- El Comisionado hondureño de Derechos Humanos, Roberto Herrera, dijo este sábado que los estándares internacionales de derechos humanos "no admiten" las anunciadas redadas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra indocumentados.

"No debe haber expulsiones colectivas y que, en todo caso, existen normas en el derecho internacional de los derechos humanos, que tienen que atenderse", subrayó Herrera en una declaración.

El defensor del pueblo hondureño señaló que "no importa la situación de un migrante ante un Estado", ya que "lo importante es que siempre se le trate dignamente como ser humano".

Herrera indicó que toda persona tiene derecho en cualquier parte del mundo a la vida, la libertad y la seguridad, así como al reconocimiento de su personalidad jurídica y al debido proceso.

"Todo Estado, sin excepción alguna, debe tratar individualmente (a la persona) como sujeto de derechos y obligaciones, incluyendo el derecho a solicitar y recibir asilo, protección complementaria u otras respuestas efectivas a sus derechos que deben ser protegidos, nacional e internacionalmente", enfatizó.

El ombudsman hondureño indicó que las personas que huyen por razones de inseguridad en sus países deben presentar "individualmente su solicitud de reconocimiento formal del estatuto de refugiado y cumplir con los tramites" que establecen las normas internacionales y las leyes del país de destino.

Dijo que confía en que Estados Unidos hará "prevalecer el espíritu constitucional norteamericano de protección de la dignidad humana y el cumplimiento de buena fe de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y del Protocolo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados".

Este viernes Trump confirmó que su Gobierno iba a iniciar el domingo redadas en nueve urbes para deportar a "miles" de indocumentados, después de que The New York Times lo adelantara.

La operación se centrará en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado), de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión CNN.

Estaba previsto que también hubiera redadas en Nueva Orleans (Luisiana), pero el ICE comunicó a las autoridades de la ciudad que suspenderá temporalmente la operación debido a la tormenta tropical Barry, transformada ya en huracán.

Según funcionarios consultados por el diario The New York Times, ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.