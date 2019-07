Miles de sudaneses recuerdan a los "mártires" en marchas en todo el país

Jartum, 13 jul (EFE).- Miles de sudaneses salieron hoy a las calles en todo el país para pedir justicia y recordar a las decenas de manifestantes que murieron el 3 de junio duranet el desalojo violento de la sentada que mantenían en Jartum en demanda de un Gobierno civil.

Convocados balo el lema "Justicia Primero" las marchas han discurrido con manifestantes portando fotografías de los fallecidos y coreando consignas como "No a los asesinos, no a los injustos, la justicia primero" o "No te olvidamos, no te olvidamos".

En la capital las manifestaciones, convocadas por las Fuerzas de Libertad y Cambio, una plataforma de formaciones políticas y civiles que abogan por un proceso para democratizar el país, tuvieron como destino las casas de algunas de las víctimas.

La Asociación de Profesionales Sudaneses mostró en su página de Facebook imágenes de marchas multitudinarias en varias partes del país como Madani (centro), Sennar (sur) y Al Abyad (oeste).

Las Fuerzas de Libertad y el Cambio llamaron el pasado 5 de julio a la marcha, en el mismo día en que se anunció que la junta militar que detenta el poder desde el derrocamiento hace tres meses de Omar al Bashir y las formaciones civiles habían alcanzado un acuerdo para la formación de un Consejo Soberano.

Pese a que tras llegar al acuerdo se suspendieron todas las demás protestas, la plataforma mantuvo la convocatoria para conmemorar los 40 días del desalojo de la acampada y exigir castigo contra los responsables de la "la matanza de la sentada".

El 3 de junio las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente a los manifestantes que se encontraban acampados desde hacía dos meses ante la sede del Ejército en demanda de un Gobierno civil.

Aquella acción dio lugar a varios días de violencia en los que murieron al menos 118 personas, según la oposición, y 61 de acuerdo con el Gobierno, y rompió las negociaciones entre militares y opositores, que solo volvieron a conversar tras la intermediación de la Unión Africana y Etiopía.

La junta militar y las Fuerzas para la Libertad y el Cambio, que aglutina a la mayoría de las fuerzas políticas contrarias al anterior régimen, alcanzaron un acuerdo el 5 de julio para conformar un consejo conformado por cinco civiles, cinco militares y un civil consensuado en todos.

Ambas partes perfilan aún el texto definitivo del acuerdo, que debía haber sido firmado el pasado jueves pero aún está pendiente de ratificación, algo que podría producirse en las próximas horas.