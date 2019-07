Lucaroni y Tarlazzi reinan en artístico, con tres medallas españolas

Barcelona, 13 jul (EFE).- Los pronósticos se han cumplido y los italianos Luca Lucaroni, en hombres, y Rebecca Tarlazzi, en mujeres, han conseguido este sábado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo Libre de patinaje artístico.

En un Palau Sant Jordi entregado, el público también ha disfrutado del éxito español en ambas categorías: Pere Marsinyach ha sido plata, y Sergio Canales y Carla Escrich, bronce.

Para Lucaroni se trata del tercer título mundial consecutivo, mientras que Tarlazzi ha estrenado su palmarés individual en categoría sénior. Antes, la boloñesa había ganado esta prueba en dos ocasiones como júnior.

Luca Lucaroni había logrado el viernes la mejor puntuación en el programa corto y hoy ha confirmado su liderazgo colocándose también primero en el programa largo para sumar una puntuación global de 247,72 puntos.

El italiano ha realizado combinados de máxima dificultad que le han permitido mantener el primer puesto y distanciarse de sus rivales. "Me he sentido muy a gusto aunque ha sido difícil competir contra los patinadores locales, que han contado con el apoyo de los aficionados", ha declarado el flamante campeón.

El catalán Pere Marsinyach (225,84) ha repetido el segundo puesto que consiguió en el último Mundial de La Vendée 2018, mientras que el madrileño Sergio Canales ha obtenido la medalla de bronce con una puntuación global de 207,72. Llorenç Álvarez ha redondeado la tarde para el artístico español con una meritoria quinta posición.

Previamente ha tenido lugar la prueba femenina, en la que Rebecca Tarlazzi (167,07 puntos) se ha hecho con la medalla de oro. La italiana se ha impuesto a su compatriota Letizia Ghiroldi (165,17), que repite plata respecto al último Mundial.

Menos de dos puntos han separado a las dos primeras clasificadas, que han protagonizado una noble lucha en la pista que se ha decantado a favor de Tarlazzi. "No me he sentido presionada porque este es mi primer año como sénior y considero que yo misma soy mi máximo rival", comentaba relajada tras la final.

La española Carla Escrich ha logrado la medalla de bronce con una puntuación de 144,06 y su compatriota Núria Gas ha sido novena, completando una gran tarde para el patinaje artístico español.