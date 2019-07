De Gent: "Las escapadas me dan energía"

Saint-Etienne , 13 jul .- El belga Thomas de Gent aseguró este sábado, tras ganar la octava etapa del Tour de Francia, que las escapadas le dan energía y que no concibe el ciclismo de otra forma que intentando fugas.

"Me he sentido muy bien toda la jornada. Las escapadas son mi especialidad y en esta solo había buenos ciclistas. En el tramo final lo he dado todo y me he dicho que el que quisiera atraparme tendrían que ir a fondo", aseguró el belga.

"En el último kilómetro Alaphilippe y Pinot se han acercado mucho, pero he podido resistir, es algo increíble", agregó.

De Gent comentó que ha hecho de las fugas una forma de ser.

"Si me quedo en el pelotón no destaco, tengo que escaparme. Sé que no gano muchas veces, pero gano cosas hermosas. En las escapadas cobro energía y cuando consigo una victoria me da motivación para seguir corriendo así", aseguró.