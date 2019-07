Ciudadanos convoca un nuevo consejo general para el 29 de julio

Madrid, 13 jul (EFE).- Ciudadanos ha convocado un nuevo consejo general para el 29 de julio, han informado a Efe fuentes del grupo parlamentario, tan solo dos semanas después del anterior y cuando la dirección había dado por cerrada la crisis generada por algunas dimisiones de peso, que han avivado el malestar interno por la gestión de las voces discrepantes.

Este cónclave convocado de manera imprevista, del que no ha trascendido el orden del día, tiene lugar después del celebrado el 28 de junio, en el que el líder de Cs, Albert Rivera, pasó página a la crisis interna que desencadenó el abandono del partido de Toni Roldán y la dimisión de Javier Nart de la Ejecutiva por no compartir la estrategia de no abrir una negociación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.