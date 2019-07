Carlos Sainz: "Hay que analizar bien lo que ha pasado"

Redacción deportes, 13 jul (EFE).- Tras no pasar el corte de la Q2 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, el piloto español Carlos Sainz (McLaren) lamentó la falta de adherencia de su monoplaza en la segunda tanda de calificación y aseguró que "hay que analizar bien lo que ha pasado".

En declaraciones realizadas al canal de televisión Movistar Fórmula 1, el piloto madrileño, que en la carrera de este domingo saldrá desde la decimotercera posición, apuntó que la falta de 'grip' le perjudico en la segunda tanda de calificación.

"Es algo que hay que analizar porque no hemos tocado el coche y en la Q2 hemos ido medio segundo más lentos en comparación con la Q1", aseveró Sainz.

En este sentido, admitió que en la vuelta rápida de la Q2 "no había ritmo para pasar a la Q3" e insistió en que "hay que saber los motivos de esa falta de ritmo".

"No es lo que queríamos. Después de una Q1 positiva, donde me he encontrado bien con el coche, hemos ido perdiendo mucho 'grip' trasero sin saber por qué y cada vez iba más lento", zanjó el piloto de McLaren.